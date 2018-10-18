Защита Кокорина обжалует предъявление ему обвинения в хулиганстве

Адвокат Олег Попов, представляющий интересы нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявил, что обжалует постановление о предъявлении футболисту обвинений. Ранее сообщалось, что Кокорину, его младшему брату Кириллу, Павлу Мамаеву и еще одному соучастнику предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.

- Постановление о привлечении Александра Кокорина в качестве обвиняемого будет обжаловано в самое ближайшее время, - приводит "РИА Новости" слова Попова.

Адвокат ранее заявлял о несогласии с квалификацией действий Кокорина по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Адвокат настаивает, что действия Александра Кокорина следует квалифицировать только в соответствии со ст. 116 УК РФ ("Побои").

Мосгорсуд 19 октября проверит решение о заключении под стражу всех четверых арестованных участников драки.