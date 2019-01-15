За что Геркус уважает Семина

Бывший президент и генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Юрием Семиным.

– Вы сами ушли из "Локомотива", или вас уволили? Покинули клуб из-за несогласия с Семиным?

– Несогласие с Юрием Павловичем тут ни при чем вообще. Это вообще никак не связано с моим уходом. Отвечу развернуто. Я пришел в "Локомотив" в августе 2016 года. И когда мы договаривались, представил пятилетнюю стратегию, в которой были прописаны цели, которые должен достичь клуб. Мой контракт был рассчитан на пять лет. Значительной части того, о чем говорилось в стратегии, нам удалось добиться. Для движения вперед требовалась, так скажем, дополнительная консолидация совета директоров и менеджмента клуба. Однако взгляды на то, как двигаться дальше, у нас оказались разными. Были разногласия, мы спорили. А для того, чтобы развиваться по предложенному мной плану, необходимо единство. Понимаю позицию другой стороны, корректно ее выслушал, но настаивал на своей. В результате приняли решение нашу совместную работу прекратить.

– В своем заявлении, которое распространили через "СЭ", вы поблагодарили Семина. Но за что? Вы ведь его ненавидите!

– Господь с вами. Никто от меня никогда ничего подобного не слышал. Откуда взялось такое мнение, мне непонятно. Мы до какого момента спорили, потом перестали – когда поняли, что наши позиции не сближаются. Взгляды на футбол у нас очень разные. Тем не менее, нам удалось выработать взаимодействие, пусть и непростое, при котором клуб шел вперед и добился очень многого. По-человечески уважаю Юрия Павловича, отношусь к нему позитивно. Да, с его взглядами на футбол я не согласен, но это не делает нас врагами. Время покажет.

– Так за что вы его поблагодарили? Вы сказали, что он вам многое дал, что именно? Что враг может дать?

– Юрий Павлович – не враг. Он даже не оппонент. Он – коллега, с которым у нас разные взгляды на развитие клуба. Однако мы двигались вперед вместе. И могли бы и дальше двигаться вместе. Глобальных разночтений между нами не было. Чему благодарен? У Юрия Павловича есть, чему поучиться. Как он держится, как взаимодействует с командой, как общается, как работает с прессой. Я многому научился. (Отдел футбола)

Полностью первая часть интервью Ильи Геркуса - здесь