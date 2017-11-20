Юрий Васильков: "Алексей Березуцкий и Миланов в этом году не сыграют, в травмах виноват мороз в Хабаровске"

Бывший врач сборной России Юрий Васильков считает, что в переломах малых берцовых костей игроков ЦСКА защитника Алексея Березуцкого и полузащитника Георгия Миланова привели, в том числе, и экстремальные условия, в которых прошел матч 17-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровск" (4:2).
В субботу армейское дерби прошло при "минус 16", а оба футболиста не смогли закончить встречу из-за повреждений.
– ЦСКА и "СКА-Хабаровск" играли в суперэкстремальных условиях, – отметил Васильков. – И вообще это сложно назвать футболом, когда игроки борются не друг с другом, а с холодом. В таких условиях футболист достигает максимального напряжения. То есть он отдает себя не на 100, а на 200 или 300 процентов. Такие роковые матчи могут привести, в том числе, к таким последствиям.
Есть у меня очень хороший пример подобного случая. Мы как-то из-за мороза потеряли Романа Павлюченко после игры в Новосибирске – он повредил мениск на синтетике при температуре "минус 18". Поэтому тут я солидарен с "Локо", который хочет перенести матч с более теплое место.
– То есть мороз мог повлиять на травмы армейцев?
– Когда организм работает на пределе своих возможностей, то и такие травмы случаются. Можно получить и повреждения внутренних органов – например, обморожение бронхов. Футбол и мороз ниже "минус 10" – несовместимые занятия.
– Как долго восстанавливаются от таких травм?
– К счастью, у ребят целы большие берцовые кости. Малая берцовая, как правило, срастается в течение одного месяца. Это я говорю исключительно про сращивание кости, то есть без набора формы. То есть футболисты ЦСКА вернутся уже весной. (Андрей СИЗЯКИН)
Повлиял ли мороз в Хабаровске на травмы А. Березуцкого и Миланова? Отвечает врач ЦСКА
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pizi21
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20:25
Thomas_Boy_
serzheo ___________ Самое болезненное обморожение я получил как раз играя в хоккей. При этом был укутан по полной программе, но руки без перчаток замерзли так, что были белее снега. И никто в наше время не играл в хоккей в трениках.
20:20
serzheo
Thomas_Boy____ Не знаю, что и у кого звенит. У меня была вся одежда мокрая от пота и жутко ноги болели, на утро. Я не говорю что футбол в 15-ху - это норма, но кричать, что "давайте перенесем ибо горшышко заболит" - тоже не правильно. Было бы 30 - тогда - Да, а в 15 - вполне играть можно.
20:15
Alex.S
Гинер основной лоббист системы осень-весна, и он виновен в том, что в июле мы не играем, у нас "межсезонье", а в декабре играем. Так что, не жалко.
20:14
Thomas_Boy_
serzheo __________ Ну да. Потом домой приходишь, а яйки звенят как колокола. Дураков нет, Серж.
20:09
serzheo
Ой. Том, завязывай. Каких, к едрене фене, ватных штанах? Двое спортивок - максимум - и погнали на лед во дворе.
20:06
Thomas_Boy_
Серж конкретно не понимает разницы между игрой в хоккей в ватных штанах и игрой в футбол в трусах. При одинаковых температурах.
19:59
serzheo
Когда читаю такие мнения врачей, возникает ощущение, что они живут где-то в параллельной вселенной. Аууу. Врачииии!!!! Мы все тут как бы тоже не на Гаваях проживаем... Кому вы лапшу на ухи вешайте? В ближайший двор зайдите и посмотрите - при какой температуре играют пацаны в футбол и хоккей, единственная их проблема, это от родителей люлей получить за мокрые и порванные штаны.
19:57
эстонский армеец
Теперь принципиально надо заставить "Паровоз" играть в Хабаровске - пусть и у них "поляжет" группа игроков!!!
19:50
KuziakaPm
Сами меняли туры. До -15 фифа не просит отменять встречи, дальше на усмотрение рефери.
19:44