Юрий Васильков: "Алексей Березуцкий и Миланов в этом году не сыграют, в травмах виноват мороз в Хабаровске"

Бывший врач сборной России Юрий Васильков считает, что в переломах малых берцовых костей игроков ЦСКА защитника Алексея Березуцкого и полузащитника Георгия Миланова привели, в том числе, и экстремальные условия, в которых прошел матч 17-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровск" (4:2).

В субботу армейское дерби прошло при "минус 16", а оба футболиста не смогли закончить встречу из-за повреждений.

– ЦСКА и "СКА-Хабаровск" играли в суперэкстремальных условиях, – отметил Васильков. – И вообще это сложно назвать футболом, когда игроки борются не друг с другом, а с холодом. В таких условиях футболист достигает максимального напряжения. То есть он отдает себя не на 100, а на 200 или 300 процентов. Такие роковые матчи могут привести, в том числе, к таким последствиям.

Есть у меня очень хороший пример подобного случая. Мы как-то из-за мороза потеряли Романа Павлюченко после игры в Новосибирске – он повредил мениск на синтетике при температуре "минус 18". Поэтому тут я солидарен с "Локо", который хочет перенести матч с более теплое место.

– То есть мороз мог повлиять на травмы армейцев?

– Когда организм работает на пределе своих возможностей, то и такие травмы случаются. Можно получить и повреждения внутренних органов – например, обморожение бронхов. Футбол и мороз ниже "минус 10" – несовместимые занятия.

– Как долго восстанавливаются от таких травм?

– К счастью, у ребят целы большие берцовые кости. Малая берцовая, как правило, срастается в течение одного месяца. Это я говорю исключительно про сращивание кости, то есть без набора формы. То есть футболисты ЦСКА вернутся уже весной. (Андрей СИЗЯКИН)​

Повлиял ли мороз в Хабаровске на травмы А. Березуцкого и Миланова? Отвечает врач ЦСКА