Повлиял ли мороз в Хабаровске на травмы А. Березуцкого и Миланова? Отвечает врач ЦСКА

У врача ЦСКА Шагабудина Керимова нет однозначного ответа на вопрос, повлияли ли погодные условия в Хабаровске на травмы Алексея Березуцкого и Георгия Миланова. Напомним, оба игрока ЦСКА получили повреждения в матче 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:2). Встреча проходила при температуре воздуха минус 16 градусов.

– Не могу утверждать, что именно мороз повлиял на травмы Миланова и Березуцкого. У каждой травмы опорно-двигательного аппарата своя история. Где-то был контакт, где-то связано с биомеханикой при получении повреждения, где-то, наверное, сказалось состояние поля, – сказал Керимов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Юрий Васильков: "Алексей Березуцкий и Миланов в этом году не сыграют,

в травмах виноват мороз в Хабаровске" //

Мороз Хабаровска. В каких условиях сыграли СКА и ЦСКА