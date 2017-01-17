Юрий Тарханов возглавил молодежку "Урала"

Юрий Тарханов, сын главного тренера "Урала" Александра Тарханова, возглавил молодежную команду екатеринбуржцев, сообщает официальный сайт клуба. Предыдущий наставник молодежки "Урала" Погос Галстян вошел в тренерский штаб Александра Тарханова.
Отметим, что под руководством Юрия Тарханова молодежка "Урала" начала подготовку ко второй части сезона и уже провела несколько тренировочных занятий.
kexi29
Ресурс с прогнозами на теннис. Информация с фиксированным исходом с первых уст. Скидки до 90% с бонус кодом " First". Сайт - wintennis.in
11:51
marsey
семейный подряд? :) так проще "доить"?
11:37