11:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Тарханов возглавил молодежку "Урала"

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Юрий Тарханов, сын главного тренера "Урала" Александра Тарханова, возглавил молодежную команду екатеринбуржцев, сообщает официальный сайт клуба. Предыдущий наставник молодежки "Урала" Погос Галстян вошел в тренерский штаб Александра Тарханова.

Отметим, что под руководством Юрия Тарханова молодежка "Урала" начала подготовку ко второй части сезона и уже провела несколько тренировочных занятий.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural_d/5252/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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kexi29

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11:51

marsey

семейный подряд? :) так проще "доить"?

11:37

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