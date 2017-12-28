Юрий Семин: "У нас со Штоффельсхаусом есть разногласия в понимании стратегии развития клуба"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что команде необходимо пополнение, чтобы конкурировать с клубами премьер-лиги. Он также добавил, что у него со спортивным директором железнодорожников Эриком Штоффельсхаусом есть разногласия в понимании стратегии развития клуба.

– Безусловно, чтобы конкурировать со "Спартаком", "Зенитом", ЦСКА и "Краснодаром", нужны новички. При этом пополнение должно быть точечным, качественным, – приводит "Российская газета" слова Семина. – Но в первую очередь мне бы хотелось восстановить тех ребят, которые уже есть в нашей команде. Я говорю о Чорлуке, Гильерме и Ари.

Наша трансферная кампания не может быть масштабной. У нас на это нет денег. А точечно мы в состоянии кого-то взять. Причем это может быть как аренда, так и покупка. Но если нам не удастся никого взять, не вижу в этом трагедии. У нас и так достаточно сильная команда.

Дзюба? Мы не можем называть фамилии. Это раз. А во-вторых, хочу еще раз подчеркнуть: в первую очередь меня заботит возвращение травмированных игроков. Это будет усилением. Нам предстоит за месяц привести в порядок ребят, которые не играли по 7-8 месяцев. Всего месяц! Представляете, какие цифры? Но, опять же, я не откажусь и от качественных новичков. Потому что свежая кровь всегда нужна.



У нас со Штоффельсхаусом ним есть разногласия в понимании стратегии развития клуба. И мне сложно общаться с ним через переводчика. Больше на эту тему я говорить не хочу.

Напомним, "Локомотив" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, после 20 туров набрав 45 очков и опережая ближайшего преследователя "Зенит" на 8 баллов.