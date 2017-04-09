Юрий Семин: "У "Локомотива" сложный период"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подчеркнул, что железнодорожникам не хватило свежести в матче 22-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0). При этом специалист остался довольным результатом встречи.

- "Локомотив" ничего не создал? "Ростов" тоже ничего не создал, - сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол". - Правильно же?

Все положительно. Сейчас у "Локомотива" сложный период - мы провели три встречи за восемь дней. Команде явно не хватало физических кондиций. Это главная причина.