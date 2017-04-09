21:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "У "Локомотива" сложный период"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подчеркнул, что железнодорожникам не хватило свежести в матче 22-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0). При этом специалист остался довольным результатом встречи.

- "Локомотив" ничего не создал? "Ростов" тоже ничего не создал, - сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол". - Правильно же?

Все положительно. Сейчас у "Локомотива" сложный период - мы провели три встречи за восемь дней. Команде явно не хватало физических кондиций. Это главная причина.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Perry_Garr

У "ЛОКОМОТИВА" СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД, связанный с последним/финальным/окончательным тренерством семина.. иди на пенсию, алкота!!

21:55

marksan

Сексуальный, дедушка?

21:20

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