Юрий Семин: "Смолов в запасе? Есть и другие игроки"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 17-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" заявил, что его команда находится в неплохом состоянии.

- График? Это покажут игры, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - Думаю, что в целом состояние достаточно неплохое. Не очень много травмированных игроков. Какой есть календарь, такой и есть. Будем играть и готовиться к каждому матчу. Смолов в запасе? Есть и другие игроки. У нас двадцать игроков а на поле выходит одиннадцать.

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