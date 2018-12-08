17:41 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин: "Смолов в запасе? Есть и другие игроки"

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Главный тренер "Локомотива"  Юрий Семин перед матчем 17-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" заявил, что его команда находится в неплохом состоянии.

- График? Это покажут игры, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - Думаю, что в целом состояние достаточно неплохое. Не очень много травмированных игроков. Какой есть календарь, такой и есть. Будем играть и готовиться к каждому матчу. Смолов в запасе? Есть и другие игроки. У нас двадцать игроков а на поле выходит одиннадцать.

Локомотив - Оренбург

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