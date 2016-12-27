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Юрий Семин: "Шишкин? Недовольных на сборах быть не должно"

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Вчера в редакции "СЭ" побывал один из легендарных российских тренеров Юрий Семин, который в уходящем году вновь возглавил "Локомотив". Он подчеркнул, что недовольных футболистов на сборах быть не должно.

– Ходили разговоры еще насчет Шишкина. Якобы он хочет стать чемпионом в составе "Спартака"...

– У нас есть такая ситуация. В конце первой части сезона группа футболистов, которые мало играли, выражала определенное недовольство и раздражение. Вполне возможно, что перед зимними сборами мы дадим этим игрокам время, чтобы они либо нашли себе новый клуб, либо немножко подумали, как продолжать карьеру в основном составе "Локомотива". Это естественный момент недовольства у людей, игравших прежде мало. Так найдите себе тогда новую команду. Или выдерживайте конкуренцию. А недовольных на сборах быть не должно. Туда должны ехать те, у кого положительные эмоции и у кого есть желание работать.

– С Игорем Денисовым за это время никаких проблем не возникло?

– Только одна. Он забил гол "Томи" и хорошо играл. На самом деле никаких проблем у нас нет, общаемся на одном языке на футбольные темы. А остальное меня не особенно интересует.

Полностью интервью Семина

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