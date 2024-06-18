Тошич: «Головин и Миранчук уехали в Европу, Федору тоже нужно об этом думать»

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич считает, что нападающий красно-синих Федор Чалов готов к переходу в европейскую команду из топ-5 лиг.

«Чалов — это уже не перспективный нападающий, ему не 17-20 лет. Это уже готовый игрок для Европы, как мне кажется. У него есть талант, он хорошо играет за ЦСКА. Головин и Миранчук уехали в Европу, Федору тоже нужно об этом думать. Мне кажется, он может играть в топ-5 лучших лиг Европы», — цитирует «РБ Спорт» Тошича.

В сезоне-2023/24 Чалов забил 12 голов и сделал 3 голевые передачи в 29 матчах.