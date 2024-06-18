Нужно понимать, что ты значишь для футбола, и не размениваться на такую дешевку. Мнение Рабинера о поступке Мбаппе

Обозреватель «СЭ» возмущен.

Мнение

Умышленное возвращение получившего травму головы Килиана Мбаппе на поле без разрешения судьи с последующей посадкой на газон, чтобы потянуть время и пусть даже дать возможность своей команде сделать замену, — на мой взгляд, совершенно отвратительно. Вне зависимости от того, решил ли он так сам или ему подсказал это сделать главный тренер Дидье Дешам.

Все эти разговоры про работу на команду и т.д. — чушь собачья. Мбаппе должен работать на команду другими вещами — убегать в прорывы, забивать голы (что он в начале второго тайма не сделал из такой ситуации, за которую условного Артема Дзюбу сровняли бы с землей и даже боюсь представить с кем сравнили бы), отдавать передачи. В общем, решать исход матча. А садиться на газон и получать за это желтые карточки способен и кто-нибудь попроще.

Нужно все-таки понимать, что ты значишь для футбола, и не размениваться на такую дешевку. Так может поступать футболист другого уровня, но точно не Мбаппе. Его недавнего партнера по «ПСЖ» Лео Месси я на его месте не представляю. А вот еще одного одноклубника — Неймара — представляю вполне, и даже начинаю догадываться, у кого француз всему этому дерьму научился. С кем поведешься — от того и наберешься.

И даже то, что со стадиона Мбаппе увезли на скорой для операции на носу, на мой взгляд, его не оправдывает. Сидеть за пределами поля, встать и пересесть на поле — такое ни в какой «несознанке» сделать невозможно. Это абсолютно осознанный шаг.

Этот матч, так вышло, я смотрел в футболке с изображением Пеле. Безо всякого умысла — была, надел, и все. А когда произошло то, что произошло, вспомнил рассказ покойного Франца Беккенбауэра в нашем интервью 13-летней давности для «СЭ», когда я спросил Кайзера Франца, кто для него лучший футболист всех времен — Пеле или Марадона. А может, кто-то еще.

— Я принадлежу к старому миру, — ответил Беккенбауэр. — Чтобы быть лучшим в таком виде спорта, как футбол, нужно не только обладать талантом, но также быть примером для детей. Возможно, Марадона был лучшим непосредственно на поле, с мячом. Но убежден, что личность человека — тоже большая часть картины. С Пеле никогда не было связано никаких скандалов.

Вот я об этом. Нет, не сравниваю достаточно невинный в глобальном масштабе поступок Мбаппе с тем, что творил Диего Армандо, — но тот был сознательным бунтарем и демонстративно делал все, что хотел. И то не хотел признаваться во многих вещах и заявлял, что его оклеветали.

Мбаппе же в этом смысле — какой-то, простите, недомарадона. Как будто он желает быть как человек и Пеле, и Марадоной одновременно. То одним, то другим. То бунтовать, то пугаться своего бунта. Но так не бывает. Надо выбирать какую-то одну модель — настолько они полярны.

Фото Reuters

Талант — восхитительный, тут спору нет. Но опять же — сколько лет играл в «ПСЖ», Лигу чемпионов так и не выиграл. Хотя в этом как раз не склонен его винить — команда в Париже все время выстраивалась через пень-колоду. И уж к этому Мбаппе точно отношения не имел. Но имеет в арсенале все, чтобы в решающие моменты сделать что-то поважнее.

Мне кажется, сказывается то, что он надолго попал в мир шальных денег «ПСЖ», клуба, где никогда не было какой-то настоящей, здоровой спортивной структуры, а шел только национальный катарский вид спорта — метание бабла. В такой обстановке с характерами людей ничего хорошего произойти не может.

Сейчас время в «Реале» (куда он перешел, есть ощущение, со значительным опозданием) покажет, в кого он превратится. Это лучшее место, чтобы утвердить за собой статус суперзвезды. Короля. Но у короля должны быть королевские, благородные повадки. Какие были у Пеле.

Если он будет продолжать в том же духе и подталкивать к выводу, что масштаб личности не соответствует масштабу игрока, — мне будет очень жаль.

* - мнение автора может не совпадать с позицией редакции