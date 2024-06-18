Мостовой: «Свою пользу Смолов точно принесет «Краснодару»
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Федора Смолова в «Краснодар».
«Переход в «Краснодар» для Смолова — это супер событие. Федор хороший нападающий, своего последнего слова он еще не сказал. Он будет хорошей заменой Кордобе. Ведь все понимают, когда Кордоба не играет, то это совсем другой «Краснодар». Свою пользу Смолов точно принесет «Краснодару», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.
В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4