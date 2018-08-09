Юрий Семин: "Не знаю, появится ли Смолов на тренировке "Локо" уже сегодня"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин пока не готов комментировать подписание контракта с нападающим Федором Смоловым, который сегодня перешел из "Краснодара". По информации "СЭ", сумма трансфера составила около 9 миллионов евро, а 28-летний игрок подписал контракт на 4 года с зарплатой около 3 миллионов евро.

– Готов буду комментировать переход Смолова, когда он появится у меня на тренировке, – сказал Семин.

– Но клуб уже объявил о переходе.

– И что? Я буду готов говорить про него, когда увижу его на тренировке.

– Хотя бы скажите, знакомы ли вы с Федором?

– После первой тренировки все скажу.

– Ждете его на тренировке уже сегодня?

– Не знаю. (Андрей СИЗЯКИН)