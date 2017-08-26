Юрий Семин: "Денисов соответствует статусу капитана своей игрой"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, комментируя итоги победного матча 8-го тура премьер-лиги с "Уралом" (2:1), отметил заслуженность успеха, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Хорошо, что победили перед перерывом, игроки уедут в сборные с хорошим настроением, – сказал Семин. – Интересный получился матч, обе команды играющие. Нам было сложно победить, но моментов создали все-таки побольше. В атакующих действиях действовали хорошо. Теперь у ребят будет три дня отдыха, а потом те, кто останется, проведут сбор, сыграем один товарищеский матч.

– Теперь "Локо" всегда будет играть в зеленой форме?

– Зависит от регламента, но когда выигрываешь, зачем что-то менять?

– Чорлука восстанавливается от травмы. Сейчас капитан Игорь Денисов. Он им останется, когда хорват вернется?

– Денисов справляется с ролью капитана, соответствует этому статусу своей игрой. Когда вернется Чорлука, сядем с ребятами и обговорим этот момент.

Трансляция матча "Локомотив" - "Урал"