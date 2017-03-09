Юрий Семин: "Ари мне нравился и в "Спартаке", и в "Краснодаре"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подчеркнул, что у него никогда не было сомнений в уровне мастерства нападающего Ари, который выступает за железнодорожников на правах аренды. По словам специалиста, ему нравилась игра форварда и раньше. Напомним, права на трансфер 31-летнего бразильца принадлежат "Краснодару".

- Игры в Самаре вам хватило, чтобы понять, что Ари - это тот форвард, которого не хватало "Локомотиву"? - вопрос Семину.

- Ему нужно и дальше так же работать, как и в том матче: эффективно, результативно. По одной встрече мы можем создать только быстрое, короткое мнение, но он должен поддержать свой уровень на протяжении многих игр. А то, что это квалифицированный футболист - у меня сомнений в этом плане никогда не было. Он мне всегда нравился, и когда выступал в "Спартаке", и когда играл в "Краснодаре". Это футболист достаточно высокого класса. Многое будет зависеть от его физического состояния.

- Артем Галаджан был одним из лучших нападающих на сборе в плане результативности. С приходом Ари его шансы на попадание в основу понизились?

- Шансы есть у всех. Сегодня они ухудшаются, завтра улучшаются. Он тренируется с нами, работает, поэтому у него хорошие шансы. Но Артему иной раз нужно играть, когда он не попадает в стартовый состав. Нужно играть и за дубль, потому что только там у него может быть полноценная игровая практика на сегодняшний день. Мы на него рассчитываем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)