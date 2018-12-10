Юрий Газинский – о Павле Мамаеве: "Считаю, что он поступил неправильно, глупо это отрицать"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский выразил свое мнение по ситуации дела об избиении с участием одноклубника Павла Мамаева​ федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой.

– В "Краснодаре" эту тему не обсуждают, – сказал Газинский в эфире программы "8-16" на канале "Матч Премьер". – Мы с Мамаевым знакомы пять лет знакомы. Думаю, что его не нужно представлять, все знают этого футболиста, а с точки зрения человеских отношений у меня нет к нему претензий. Считаю, что он поступил неправильно, глупо это отрицать. Тем не менее хочется, чтобы все сложилось нормально для ребят. Все люди могут совершать ошибки, надеюсь, что ситуация решится в их пользу.

Напомним, что Мамаев, Кокорины и Потасовицкий были заключены в СИЗО до 8 декабря по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Впоследствии суд продлил их арест до 8 февраля.