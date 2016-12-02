Юрий Белоус: "Уход Самедова из "Локо" - вопрос решенный"

Бывший генеральный директор "Москвы" Юрий Белоус выразил мнение, что ситуация между полузащитником Александром Самедовым и "Локомотивом" говорит о том, что уход игрока из клуба - решенный вопрос. Сегодня стало известно, что россиянин был переведен в дубль. Как ранее сообщал "СЭ", 32-летний хавбек во время зимнего трансферного окна может пополнить состав "Спартака".

- То, как все сейчас складывается, говорит о том, что уход Самедова из "Локо" - вопрос решенный. Значит, у игрока есть право самому выкупить свой контракт за определенную сумму, - сказал Белоус. - Конечно, данная ситуация - это эмоции. Хотелось бы, чтобы такие футболисты по-другому прощались с клубом.

- Самедов - серьезная потеря для "Локомотива"?

- Однозначно. Очень хороший игрок, футболист сборной. Считаю его одним из лучших бровочников в России. Заменить его будет непросто. Я слышал, что Каррера хочет использовать его в центре поля. Но мне кажется, его место - именно на фланге.

- Зачем же надо было с ним конфликтовать?

- Мы не знаем всей подноготной. Видимо, сам игрок для себя все решил. Но, считаю, ему нужно было немного потерпеть до конца года и цивилизованно расстаться.

- А зачем клуб сослал его в дубль всего на одну игру? Не слишком ли это унизительно? Можно же было просто не ставить его в состав.

- Согласен. Но здесь, на мой взгляд, сам игрок должен уважительнее относиться к старшим. Мы же не знаем, какой разговор у него состоялся с Семиным. Может быть, футболист как-то не так себя повел. В любом случаем, грустно, что расставание произошло именно таким образом. (Виталий АЙРАПЕТОВ)