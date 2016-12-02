15:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Белоус: "Уход Самедова из "Локо" - вопрос решенный"

Александр САМЕДОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Александр САМЕДОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Бывший генеральный директор "Москвы" Юрий Белоус выразил мнение, что ситуация между полузащитником Александром Самедовым и "Локомотивом" говорит о том, что уход игрока из клуба - решенный вопрос. Сегодня стало известно, что россиянин был переведен в дубль. Как ранее сообщал "СЭ", 32-летний хавбек во время зимнего трансферного окна может пополнить состав "Спартака".

 
Александр САМЕДОВ и Юрий СЕМИН.Александр Самедов: "Перевод в дубль? Делаю то, что говорит клуб"

- То, как все сейчас складывается, говорит о том, что уход Самедова из "Локо" - вопрос решенный. Значит, у игрока есть право самому выкупить свой контракт за определенную сумму, - сказал Белоус. - Конечно, данная ситуация - это эмоции. Хотелось бы, чтобы такие футболисты по-другому прощались с клубом.

- Самедов - серьезная потеря для "Локомотива"?

- Однозначно. Очень хороший игрок, футболист сборной. Считаю его одним из лучших бровочников в России. Заменить его будет непросто. Я слышал, что Каррера хочет использовать его в центре поля. Но мне кажется, его место - именно на фланге.

- Зачем же надо было с ним конфликтовать?

- Мы не знаем всей подноготной. Видимо, сам игрок для себя все решил. Но, считаю, ему нужно было немного потерпеть до конца года и цивилизованно расстаться.

- А зачем клуб сослал его в дубль всего на одну игру? Не слишком ли это унизительно? Можно же было просто не ставить его в состав.

- Согласен. Но здесь, на мой взгляд, сам игрок должен уважительнее относиться к старшим. Мы же не знаем, какой разговор у него состоялся с Семиным. Может быть, футболист как-то не так себя повел. В любом случаем, грустно, что расставание произошло именно таким образом. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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KotZombie43484

Смолова краснодарцы не отпустят. А вот выкупить Молло можно ) а еще вроде Уфа их обыграла, что там надо сделать? Фатая походу забрать. Ну а СКА-Хабаровск останется безнаказанным.

17:10

Салот Сар

Он сильнее чем Попов и Ананидзе, по игре, а характером - так тем более. Пусть всего на год-другой, но это реальное усиление для Спама.

16:26

waleriy

Народная команда собирает бывших своих воспитанников.

16:08

spetrov

Считаю его одним из лучших бровочников в России. - согласен с Юрием Белоусом.

16:03

Xen1um

71, идет в самый популярный клуб страны

15:49

kolyan-beckham

Спартаку лодку раскачивали, теперь он мстит по-тихоньку ) то Селихова заранее подписал, обломав зенит, теперь вот в Локо воды намутил... у цска свои проблемы... Осталось Смолова дёрнуть с Краснодара и еще как-то зенит обломать разок)))

15:46

71

Тот самый Зануда По свински как-то......................так туда и идет поди)..

15:28

Тот самый Зануда

По свински как-то..

15:21

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