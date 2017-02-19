Юрий Батуренко: "У Семина принцип – в первую очередь сыграть на ноль"

Тренер "Локомотива" Юрий Батуренко остался доволен игрой команды в товарищеских матчах с китайскими "Бэйцзин Гоань" (1:1) и "Хэбэй Чайна Форчун" (1:0). Также он отметил, что главный тренер красно-зеленых Юрий Семин хочет, чтобы команда не пропускала, и исходя из этого подбирает схему игры.

– Задумка сыграть два матча в один день появилась в начале сбора, – цитирует пресс-служба клуба Батуренкко. – Мы хотели задействовать сразу всех футболистов, а для этого нужно было провести две игры за день.

– Можно ли сказать, что первом матче играл второй состав?

– Нет, в первом матче играла молодежь, ребята, которые пока набирают форму после травм, и те, кто по каким-то причинам на данный момент не попал бы в основу. Все сыграли здорово. Впервые дали футболистам сыграть все 90 минут. До этого были лишь единичные случаи, когда полные матчи проводили Баринов или Михалик. В основном все играли по тайму или 60 минут.

– В матче против "Хэбэя" "Локомотив" играл по схеме с тремя центральными защитниками.

– Это один из вариантов. Схема подбирается под задачи на конкретный матч. Можем выпустить четыре защитника, можем пять. У Юрия Семина принцип – в первую очередь сыграть на ноль. От этого и отталкиваемся. Если не пропустили, значит все нормально. Когда долго не меняется одна схема, пропадает какая-то изюминка. Было видно, что ребятам очень интересно. Играли с душой.