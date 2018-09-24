Юрченко успешно прооперирован в Германии

Голкипер "Енисея" Давид Юрченко успешно перенес операцию на колене. 32-летний вратарь получил травму в матче 7-го тура РПЛ против "Рубина" (0:1).
- Все прошло отлично! Двигаемся дальше, - написал Юрченко в Твиттере.
Все прошло отлично !– David Yurchenko (@YurchenkoDavid) 24 сентября 2018 г.
Двигаемся дальше 💪🤘🤘🤘 pic.twitter.com/tKjbrx6NNz
Срок восстановления составит месяц.
В текущем сезоне Юрченко провел 7 матчей в чемпионате России и пропустил 9 голов.
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