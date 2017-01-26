Йоан Молло: "Вызов в сборную Франции? Разговорами ничего не добьешься"

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло заявил, что его на данный момент интересуют только успехи с сине-бело-голубыми, поэтому о сборной Франции пока не задумывался. Также он считает, что и говорить о вызове в национальную команду не имеет смысла, потому что нужно действовать, а не разговаривать.

– Верю ли я, что получу вызов в сборную Франции? Я не тот человек, который верит или не верит, – цитирует пресс-служба клуба Молло. – Либо я могу добиться, либо нет. Я не тот, кто говорит: "О, вот однажды…", нет, это не про меня. В реальной жизни ты либо используешь свой шанс, либо говоришь, говоришь, говоришь. Но разговорами ничего не добьешься.

Когда у меня есть возможность чего-то добиваться, я хватаюсь за нее. И я понимаю, что это происходит здесь и сейчас. Скажу вам так: до того как оказаться здесь, я говорил, что моя мечта – играть за большой клуб, но теперь моя мечта играть именно за этот большой клуб.

Понимаете, это не одно и то же. Когда ты амбициозен и хочешь прогрессировать, ты будешь заставлять себя двигаться все выше и выше. Сейчас я мечтаю только о том, чтобы играть за "Зенит", больше меня ничего не интересует.