Вячеслав Грозный: "Пенальти в ворота "Спартака"? Если бы моя команда атаковала, я бы тоже негодовал"

Бывший тренер "Спартака" Вячеслав Грозный отметил, что арбитр мог бы назначить пенальти в ворота красно-белых в матче 14-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0).

– "Спартак" очень хотел выиграть, порой не успевая перестраиваться. Думаю, можно было назначить пенальти за падение Идову. Как говорится, момент на усмотрение арбитра. Если бы моя команда атаковала в том эпизоде, я бы, конечно, негодовал и возмущался.

– А если бы оборонялась?

– Сказал бы "спасибо" арбитру за то, что не указал на "точку". И вообще "Амкар" создал побольше опасных моментов.

– Разве?

– Да. У "Спартака" из реальных шансов приходит на память только выход Промеса один на один с Нигматуллиным. Спартаковцы здорово разыграли ту атаку – в таком, знаете, нашем фирменном стиле! Но голландец не попал в дальний угол. В свою очередь, в концовке хозяев спас Селихов. Александр сыграл шикарно.

Полное интервью с Вячеславом Грозным