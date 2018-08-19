16:01 | Футбол — РПЛ

"Вы все можете оценить без слов!" "Краснодар" - о судействе в матче со "Спартаком"


"Краснодар" иронично прокомментировал работу арбитра Сергея Лапочкина в матче 4-го тура РПЛ против "Спартака" (0:1). На 90-й минуте встречи нападающий "быков" Ари упал в штрафной площади соперника после стыка с форвардом красно-белых Квинси Промесом

- Один и тот же судья, одно и то же место в штрафной и третья игра из трех, которые он судит между нашими командами подряд! Вы все сами можете оценить без слов! - сообщается в официальном Твиттере "Краснодара".

"Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после четырех матчей. Следующую игру "быки" проведут против "Оренбурга".

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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