"Вы все можете оценить без слов!" "Краснодар" - о судействе в матче со "Спартаком"

"Краснодар" иронично прокомментировал работу арбитра Сергея Лапочкина в матче 4-го тура РПЛ против "Спартака" (0:1). На 90-й минуте встречи нападающий "быков" Ари упал в штрафной площади соперника после стыка с форвардом красно-белых Квинси Промесом.

- Один и тот же судья, одно и то же место в штрафной и третья игра из трех, которые он судит между нашими командами подряд! Вы все сами можете оценить без слов! - сообщается в официальном Твиттере "Краснодара".

Один и тот же судья, одно и то же место в штрафной и третья игра из трёх, которые он судит между нашими командами подряд!



Вы все сами можете оценить без слов! 👇https://t.co/Aw6mGgq1am – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 19 августа 2018 г.

"Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после четырех матчей. Следующую игру "быки" проведут против "Оренбурга".

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