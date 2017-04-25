Врачи провели учения перед ЧМ-2018 на матче "Крылья" - "Рубин"

Врачи провели учения на стадионе "Металлург" в Самаре, сообщает welcome2018.com. Врачи получили возможность отработать оказание первой помощи на арене в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. Учения прошли перед матчем 24-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Рубин" (0:0).

– Во-первых, все мы любим свою работу, во-вторых – футбол, и, конечно, было бы неправильно упустить опыт работы на чемпионате мира, – подчеркнула врач-рентгенолог Яна Ануфриева. – Приходится учиться новому, потому что условия работы на стадионе сильно отличаются от больничных. Мы много тренируемся, наши занятия посвящены не только медицинской подготовке, но и физической. В теплое время года устраиваем пробежки по набережной, зимой – в залах. Когда мы вышли на стадион, все сразу поняли: чтобы несколько раз пройти вверх-вниз по трибуне, нужно быть очень выносливым.

– На стадионе мы оказываемся в новых условиях, – подвел итоги тренировки главный врач Самары на ЧМ-2018 Армен Бенян. – Врачам нужно быстро сориентироваться, суметь воспользоваться рацией, быстро найти на трибуне того, кому необходима помощь, и в кратчайшее время прийти на помощь и в случае необходимости доставить пострадавшего в медпункт или машину скорой помощи. Для большинства наших врачей это новые навыки. И здорово, что подготовка к ЧМ-2018 повысит уровень квалификации наших специалистов, это то самое наследие, которое будет служить всем жителям региона уже после мирового первенства. Весной следующего года планируем тренироваться уже на "Самара Арене" вместе со всеми участниками организации матчей, включая стюардов и волонтеров.