Владислав Радимов: "Не понимаю, почему все ополчились на Дзюбу. Я на его стороне"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в преддверии матча 23-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и "Спартаком" ответил на вопросы бывшего полузащитника красно-белых Егора Титова. Специалист выразил слова поддержки нападающему Артему Дзюбе.

– Как ты считаешь – забьет ли Дзюба? Кстати, мой прогноз – забьет, – вопрос Радимову.

– Мой прогноз – Дзюба не забьет, но "Зенит" выиграет. Артему в Москве будет непросто, хочу его поддержать. Не понимаю, за что на него сейчас многие так ополчились. Я полностью на его стороне. И в словах про "сектантов" ничего страшного не вижу. Что касается "Зенита", пусть Дзюба и впредь с таким же рвением защищает его цвета.

Конечно, как петербуржцу мне хочется видеть в команде больше доморощенных ребят. Но Дзюба, будучи воспитанником "Спартака", играет за "Зенит" честно. Поэтому я двумя руками за Артема. Желаю ему удачи в воскресной игре. Еще хочу поддержать Мирчу Луческу. Считаю, что и футболисты должны это сделать. На него сейчас обрушилось очень много критики. Но он – главный тренер команды "Зенит". Поэтому петербуржцы просто обязаны быть на его стороне. Иначе, если не мы, то этого никто не сделает.

Напомним, что матч "Спартак" – "Зенит" состоится сегодня, 16 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.