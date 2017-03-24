Владислав Игнатьев: "Ари забил бы "Краснодару", если бы участвовал в матче"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что с приходом нападающего Ари игра железнодорожников претерпела изменения. По словам хавбека, бразильский форвард находится в хорошей форме.

- Что в игру "Локомотива" привнес Ари? - вопрос Игнатьеву.

- Это ярко выраженный центральный нападающий, это сразу заметно. У нас сразу игра стала по-другому строиться с его приходом. Человек выходит и делает свое дело. Да, не забил в первом матче с "Тосно", хотя у него были шансы, но зато сразу реабилитировался в игре с "Крыльями". Если бы играл с "Краснодаром", забил бы им, потому что он в очень хорошей форме. Ари всегда дополнительно занимается, человек действительно очень большой профессионал. Не зря к нему приходят голы, он приносит пользу команде.

- В недавнем матче со "Спартаком" Квинси Промес действовал против вас, опускаясь в оборону. Порой он становился пятым фланговым защитником, чтобы сдержать вас. Голландец действительно сильнейший футболист премьер-лиги на данный момент?

- Не знаю, чье это решение было, или действительно его просили опускаться пятым защитником и закрывать мою бровку. Промес и сзади здорово оборонялся, и впереди старался создавать моменты. Да, это очень сильный футболист, игрок топ-уровня в нашем чемпионате. Против таких всегда тяжело обороняться. Наверное, он больше атакующий футболист, поэтому не всегда опускался и помогал Комбарову, но все равно сделал свое дело - забил гол. Молодец!