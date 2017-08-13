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Владимир Сельдяков: "Самое главное, что сейчас про судейство дерби говорят меньше всего"


 
Вчера. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 2:1. К работе Владимира СЕЛЬДЯКОВА (слева) у команд претензий не было.Владимир Сельдяков: "Уважаю Хусаинова, но пенальти на Фернандесе не было"

Главный арбитр дерби ЦСКА"Спартак" (2:1) Владимир Сельдяков в интервью "СЭ" поделился итогами своей работы. По его словам, главное, что обсуждают футбол, а не судейскую работу.

– Самое главное, что сейчас про судейство дерби говорят меньше всего. Это радует. Хорошо, что все обсуждают непосредственно футбол. Наверное, это самая лучшая оценка, – заметил Сельдяков.

– Чего больше всего боялись перед дерби?

– Если ты чего-то боишься, тогда лучше такие игры не судить. Нужно быть уверенным в себе и спокойно работать.

– Но ведь кто-то из игроков вызывал опасения перед матчем?

– Не буду называть конкретные фамилии. Зачем людей обижать? Это наш профессиональный секрет. Мы готовились к серьезной работе, все анализировали. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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