Виталий Мутко: "В РФС "Спартак" не обращался! Гудбай"

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал "СЭ" информацию об интересе "Спартака" к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

– Послушайте, ну что вы начинаете? Сами это раздули, привели надуманный список кандидатов. Дальше вы на основе этого придуманного списка начинаете рассуждения. Пузырь этот надувать. В РФС по тренеру "Спартак" не обращался! Никто не обращался по тренеру! Пока. Поверьте, у нас достаточно комфортные отношения и со "Спартаком", и с главным тренером. Пока ничего у нас нет. Мы бы знали. Гудбай! (Дмитрий Зеленов)

Напомним, что совет директоров московского "Спартака" принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности.

54-летний итальянец возглавил "Спартак" в августе 2016 года, после того, как Дмитрий Аленичев подал в отставку.

Под руководством Карреры московский "Спартак" выиграл чемпионат России по футболу и Суперкубок страны.

По данным "СЭ", в том случае, если Станислав Черчесов возглавит "Спартак", это назначение произойдет после ноябрьских матчей сборной России.

Напомним, что национальная команда сыграет на выезде со Швецией в Лиге Наций 20 ноября и с Германией в контрольной встрече 15 ноября. До тех пор исполняющим обязанности главного тренера красно-белых останется Рауль Рианчо.