Виталий Мутко: "Судейство надо развивать. Это последний шанс Левникова"

Вице-премьер Правительства РФ по вопросам строительства Виталий Мутко на конференции РФС сказал, что на пост председателя департамента судейства и инспектирования предложена кандидатура Николая Левникова.

– Мы Николая Левникова предлагаем на пост председателя департамента судейства и инспектирования, – сказал Мутко. – Это уважаемый специалист, но это его последний шанс. В прошлом году сколько много вопросов вокруг судейства. Это направление надо развивать, учитывая новые условия, изменения в правилах, информационные технологии. (Евгений БЕЛОУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Мутко остается в РФС! Пока... LIVE!