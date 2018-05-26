12:25 | Футбол — РФПЛ

Виталий Мутко: "Судейство надо развивать. Это последний шанс Левникова"

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Вице-премьер Правительства РФ по вопросам строительства Виталий Мутко на конференции РФС сказал, что на пост председателя департамента судейства и инспектирования предложена кандидатура Николая Левникова.

– Мы Николая Левникова предлагаем на пост председателя департамента судейства и инспектирования, – сказал Мутко. – Это уважаемый специалист, но это его последний шанс. В прошлом году сколько много вопросов вокруг судейства. Это направление надо развивать, учитывая новые условия, изменения в правилах, информационные технологии. (Евгений БЕЛОУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Мутко остается в РФС! Пока... LIVE!

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Пока мутко будет в футболе,в России футбол останется мутным!..

12:45

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