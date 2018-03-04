Вилков правильно не удалил Фернандеша в матче "Локомотив" - "Спартак"

На 40-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак" верное решение принял арбитр Михаил Вилков, не удаливший Мануэла Фернандеша за фол против Андрея Ещенко.
В том эпизоде игрок железнодорожников поначалу совершил прыжок и выставил вперед правую ногу. Но столкновение произошло, когда фаза прыжка завершилась. Спартаковца Фернандеш сбил левой ногой, согнутой в колене и находившейся на земле. В таком случае достаточно было назначить штрафной удар и вынести предупреждение, что Вилков и сделал. (Александр БОБРОВ)
lsergey733
Бобров, напишите еще, что Селихов сам в себя файер бросил. Это в вашем стиле не профессионализма
19:02
lsergey733
Странник-777 Бобров не судья..., но "продажная"... ++++++
19:01
merniloskut
заставить Боброва в принудительном порядке смотреть топовые чемпионаты! Там за подобное удаляют без разговоров!
19:00
Garry1966
До меня наконец-то дошло!Если "аналитик" бОбров будет делать объективные "анализы", то вряд ли получит какие-то коменты. , а подбрасывая дермицо на свой пропеллер,получает массовое обсуждение(осуждение)!0
18:59
NapoliFC
Прыжок двумя ногами вперед - Бобров видимо из-за качества трансляции не видел нифига но осуждает:)
18:57
Странник-777
Бобров не судья..., но "продажная"...
18:51
lr4k
Бобров получил безлимит на Сапсан?
18:47
delacrua
бобров снова в деле... но это не значит что людям нужны бобровские бредни.
18:43
ugdim
lsergey733 +++!!! БОБРОВ ВЫ кто такой, чтобы делать выводы такие? Такие как ВЫ - вонь только поднимают, а по существу ничего не знаете. СМОТРИТЕ ЧЕМПИОНАТЫ 5 ведущих стран ЕВРОПЫ.
18:42
Garry1966
Не хотелось бы отписываться от С.Э.Но "анализы!? бОброва очень напрягают!!!
18:41
lsergey733
Бобров, зачем пишите ерунду? Значит, по вашему, прыжок прямой ногой шипами вперед от Фернандеша не тянет на красную, а Адриану наступил сзади на ногу Денисову - это красная... Ха-ха-ха, да вы не журналист и не эксперт, а человек с пониженной социальной ответственностью.
18:39
alex-ls
он как Мукунку такой же хороший
18:34
14BrGRU
Ну как вы не поймете, что на парня взъелись, он же нечаянно!! Вот и Шпалыч подтвердит,Фернандеш хороший!
18:30
SPFAN
А, что бы говорили, если бы так нарушили Глушаков,Самедов или еще кто то из игроков Спартака?
17:53
Бен Ричардс
Он вообще дал предупреждение не тому- надо было дать Ещенко. Верно ведь, эксперт Бобров?
17:47
Wgadan
Ну теперь осталось Фернандешу забить...
17:46
lsergey733
mallwen, а во втором тайме заряженный судейка найдет повод и удалит кого-нибудь из спартаковцев, все ж понятно...
17:45
mallwen
Мало того, что это само по себе уже нарушение на красную карточку, так оно ещё и было после его нырка на жёлтую в штрафной. За откровенную симуляцию жёлтую не дали, а потом ещё и простили за такой прыжок. Посмотрим что во втором тайме будет.
17:39
lsergey733
Не смешите мои тапочки, чистая красная, краснее не придумаешь... Желтая Ещенко за то, что мяч попал ему в руку, и не увидеть умышленную игру рукой игроком Локо в своей штрафной. Здается мне РЖД купил чемпионство, если смотреть на картину судейства Локо и его конкурентов...
17:38
werder63
А что бы вякала бомжово-конская блевотина, если бы так нарушил, например, Глушаков?)))
17:35
Jean4
А теперь сравните нарушения на "желтые карточки" Ещенко и это. Когда мячом попадают в руку с одного метра и такой прыжок, а наказание одинаковое, парадокс.
17:34
Смерть сусликам
Судья не различил жесткую и грубую игру.
17:33
Смерть сусликам
В Англии и Испании это была бы красная карта с дисквой 3-5 матчей.
17:31
ValeraK
А кто съел сметану? Где-то вихрем кружатся блины.
17:31
efan ekoku
а чтобы на этот фол сказал например Майк Дин?
17:30