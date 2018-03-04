Вилков правильно не удалил Фернандеша в матче "Локомотив" - "Спартак"

На 40-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак" верное решение принял арбитр Михаил Вилков, не удаливший Мануэла Фернандеша за фол против Андрея Ещенко.

В том эпизоде игрок железнодорожников поначалу совершил прыжок и выставил вперед правую ногу. Но столкновение произошло, когда фаза прыжка завершилась. Спартаковца Фернандеш сбил левой ногой, согнутой в колене и находившейся на земле. В таком случае достаточно было назначить штрафной удар и вынести предупреждение, что Вилков и сделал. (Александр БОБРОВ)