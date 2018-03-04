17:25 | Футбол — РФПЛ

Вилков правильно не удалил Фернандеша в матче "Локомотив" - "Спартак"

40-я минута матча "Локомотив" - "Спартак". 40-я минута матча "Локомотив" - "Спартак". 40-я минута матча "Локомотив" - "Спартак". 40-я минута матча "Локомотив" - "Спартак".
40-я минута матча "Локомотив" - "Спартак".
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На 40-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Локомотив""Спартак" верное решение принял арбитр Михаил Вилков, не удаливший Мануэла Фернандеша за фол против Андрея Ещенко.

В том эпизоде игрок железнодорожников поначалу совершил прыжок и выставил вперед правую ногу. Но столкновение произошло, когда фаза прыжка завершилась. Спартаковца Фернандеш сбил левой ногой, согнутой в колене и находившейся на земле. В таком случае достаточно было назначить штрафной удар и вынести предупреждение, что Вилков и сделал. (Александр БОБРОВ)

Локомотив М – Спартак М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (25)
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lsergey733

Бобров, напишите еще, что Селихов сам в себя файер бросил. Это в вашем стиле не профессионализма

19:02

lsergey733

Странник-777 Бобров не судья..., но "продажная"... ++++++

19:01

merniloskut

заставить Боброва в принудительном порядке смотреть топовые чемпионаты! Там за подобное удаляют без разговоров!

19:00

Garry1966

До меня наконец-то дошло!Если "аналитик" бОбров будет делать объективные "анализы", то вряд ли получит какие-то коменты. , а подбрасывая дермицо на свой пропеллер,получает массовое обсуждение(осуждение)!0

18:59

NapoliFC

Прыжок двумя ногами вперед - Бобров видимо из-за качества трансляции не видел нифига но осуждает:)

18:57

Странник-777

Бобров не судья..., но "продажная"...

18:51

lr4k

Бобров получил безлимит на Сапсан?

18:47

delacrua

бобров снова в деле... но это не значит что людям нужны бобровские бредни.

18:43

ugdim

lsergey733 +++!!! БОБРОВ ВЫ кто такой, чтобы делать выводы такие? Такие как ВЫ - вонь только поднимают, а по существу ничего не знаете. СМОТРИТЕ ЧЕМПИОНАТЫ 5 ведущих стран ЕВРОПЫ.

18:42

Garry1966

Не хотелось бы отписываться от С.Э.Но "анализы!? бОброва очень напрягают!!!

18:41

lsergey733

Бобров, зачем пишите ерунду? Значит, по вашему, прыжок прямой ногой шипами вперед от Фернандеша не тянет на красную, а Адриану наступил сзади на ногу Денисову - это красная... Ха-ха-ха, да вы не журналист и не эксперт, а человек с пониженной социальной ответственностью.

18:39

alex-ls

он как Мукунку такой же хороший

18:34

14BrGRU

Ну как вы не поймете, что на парня взъелись, он же нечаянно!! Вот и Шпалыч подтвердит,Фернандеш хороший!

18:30

SPFAN

А, что бы говорили, если бы так нарушили Глушаков,Самедов или еще кто то из игроков Спартака?

17:53

Бен Ричардс

Он вообще дал предупреждение не тому- надо было дать Ещенко. Верно ведь, эксперт Бобров?

17:47

Wgadan

Ну теперь осталось Фернандешу забить...

17:46

lsergey733

mallwen, а во втором тайме заряженный судейка найдет повод и удалит кого-нибудь из спартаковцев, все ж понятно...

17:45

mallwen

Мало того, что это само по себе уже нарушение на красную карточку, так оно ещё и было после его нырка на жёлтую в штрафной. За откровенную симуляцию жёлтую не дали, а потом ещё и простили за такой прыжок. Посмотрим что во втором тайме будет.

17:39

lsergey733

Не смешите мои тапочки, чистая красная, краснее не придумаешь... Желтая Ещенко за то, что мяч попал ему в руку, и не увидеть умышленную игру рукой игроком Локо в своей штрафной. Здается мне РЖД купил чемпионство, если смотреть на картину судейства Локо и его конкурентов...

17:38

werder63

А что бы вякала бомжово-конская блевотина, если бы так нарушил, например, Глушаков?)))

17:35

Jean4

А теперь сравните нарушения на "желтые карточки" Ещенко и это. Когда мячом попадают в руку с одного метра и такой прыжок, а наказание одинаковое, парадокс.

17:34

Смерть сусликам

Судья не различил жесткую и грубую игру.

17:33

Смерть сусликам

В Англии и Испании это была бы красная карта с дисквой 3-5 матчей.

17:31

ValeraK

А кто съел сметану? Где-то вихрем кружатся блины.

17:31

efan ekoku

а чтобы на этот фол сказал например Майк Дин?

17:30

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