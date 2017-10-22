Вилков не назначил пенальти в ворота ЦСКА

На 51-й минуте матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА – "Зенит" арбитр Михаил Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде после розыгрыша зенитовцами углового Мариу Фернандес сыграл левой рукой в своей штрафной площади. Рука находилась в неестественном положении, защитник сделал движение в направлении мяча и сыграл в него. (Александр БОБРОВ)

Мариу Фернандес атаковал Манчини. Что случилось