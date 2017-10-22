17:50 | Футбол — РФПЛ

Вилков не назначил пенальти в ворота ЦСКА

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На 51-й минуте матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА"Зенит" арбитр Михаил Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде после розыгрыша зенитовцами углового Мариу Фернандес сыграл левой рукой в своей штрафной площади. Рука находилась в неестественном положении, защитник сделал движение в направлении мяча и сыграл в него. (Александр БОБРОВ)

Мариу Фернандес атаковал Манчини. Что случилось

ЦСКА - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (13)
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aug081266

Бредни Боброва уже просто невозможно читать.Для остальных дебилов-ИГРА РУКОЙ И МЯЧ КОСНУЛСЯ РУКИ ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ!!!Правила читайте,придурки!

18:47

DKB_bandito

В ворота Зенита тоже вроде не назначил?

18:42

marksan

Опять этот урод с неестественной рукой!

18:42

SS-1525-Sergey

Когда судят наши судьи - это полный писец, но когда судит Вилка - это всегда вилы и коры!

18:40

инженер1958

Последнее уважение к ЦСКА пропало... Сплошное жлобство... Противно смотреть, что им позволяется в РФПЛ, а в ЛЧ - ниже травы...

18:38

pushgun

ErnstRadir Не 3, а 4!!!! и еще один спорный момент был. И все четыре раза Вилков не заметил. По правилам было 4 пеналя!

18:33

pushgun

Было 4 игры рукой в штрафной и все у ЦСКА. Но Вилков ничего не увидел))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Ни одного раза, хотя 2 раза было 200%-ми!!!

18:31

нет желтухе!

ну так не зря же пальцем у виска крутила одна из сестер. Отрабатывать арбитру надо было.

18:30

ErnstRadir

ЦСКА в этой игре спокойно играл в волейбол в тч и 3 раза в штрафной площади.

18:29

Доктор Хряк

Бабушки скальп снимут.)))

18:18

sakusda

не товарищ бобров хватит уже!!!

18:11

ntsg62

Вот так убивают немосковские команды.

18:06

Урфин Джюс

Правильно! Бросайте курить и не будут левые пенальти мерещиться!

18:06