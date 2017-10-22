Вилков не назначил пенальти в ворота ЦСКА

На 51-й минуте матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА – "Зенит" арбитр Михаил Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде после розыгрыша зенитовцами углового Мариу Фернандес сыграл левой рукой в своей штрафной площади. Рука находилась в неестественном положении, защитник сделал движение в направлении мяча и сыграл в него. (Александр БОБРОВ)
Мариу Фернандес атаковал Манчини. Что случилось
aug081266
Бредни Боброва уже просто невозможно читать.Для остальных дебилов-ИГРА РУКОЙ И МЯЧ КОСНУЛСЯ РУКИ ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ!!!Правила читайте,придурки!
18:47
DKB_bandito
В ворота Зенита тоже вроде не назначил?
18:42
marksan
Опять этот урод с неестественной рукой!
18:42
SS-1525-Sergey
Когда судят наши судьи - это полный писец, но когда судит Вилка - это всегда вилы и коры!
18:40
инженер1958
Последнее уважение к ЦСКА пропало... Сплошное жлобство... Противно смотреть, что им позволяется в РФПЛ, а в ЛЧ - ниже травы...
18:38
pushgun
ErnstRadir Не 3, а 4!!!! и еще один спорный момент был. И все четыре раза Вилков не заметил. По правилам было 4 пеналя!
18:33
pushgun
Было 4 игры рукой в штрафной и все у ЦСКА. Но Вилков ничего не увидел))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Ни одного раза, хотя 2 раза было 200%-ми!!!
18:31
нет желтухе!
ну так не зря же пальцем у виска крутила одна из сестер. Отрабатывать арбитру надо было.
18:30
ErnstRadir
ЦСКА в этой игре спокойно играл в волейбол в тч и 3 раза в штрафной площади.
18:29
Доктор Хряк
Бабушки скальп снимут.)))
18:18
sakusda
не товарищ бобров хватит уже!!!
18:11
ntsg62
Вот так убивают немосковские команды.
18:06
Урфин Джюс
Правильно! Бросайте курить и не будут левые пенальти мерещиться!
18:06