Виктор Классон: "Краснодар" не играет как команда. Нужно было выбрать ту же тактику, что и Швеция в матчах с Италией"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон раскритиковал тактику "быков" на матч 17-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:4). При этом он признал, что гости в этой встрече выглядели лучше, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Я думаю, что в матче против "Спартака" нужно было использовать ту же тактику, что и наша сборная (Классон – игрок национальной команды Швеции. – Прим. "СЭ") против Италии, которая давила нас на поле, доминировала в атаках, но мы умело оборонялись, были командой, были вместе и хорошо справились с их атаками, – подчеркнул Классон.

– Получается, это тренерская ошибка, что он не выбрал такую тактику?

– Это даже не вопрос тактики, это вопрос к тому, что "Краснодар" не старается и не играет, как команда.

– В чем дело? Психологически не можете настроиться на "Спартак", "Локомотив", ЦСКА, "Зенит"?

– Я бы не сказал, что мы не можем настроиться против любой из команд в верхней части турнирной таблицы. С ЦСКА мы неплохо отыграли, должны были побеждать, но проиграли. "Спартак" просто был лучше, такое бывает. Когда играешь с топовой командой, всегда нужно сражаться, быть с ней на уровне. Только даешь слабину – и она тебя побеждает.