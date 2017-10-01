Виктор Гончаренко: "Травма Дзагоева – это надолго"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча премьер-лиги с "Уфой" (0:0) раскритиковал действия группы атаки. Также он ответил на вопрос корреспондента "СЭ" о том, можно ли назвать матч зрелищем.

– Хотели взять "Уфу" малой кровью, – сказал Гончаренко. – Конечно, есть недовольство. В частности, действиями Головина, Витинью и Кучаева. Если ты выходишь в старте, надо действовать агрессивнее. Двигаться стали в последние 15-20 минут, а надо было раньше. В защите хорошо играли. Но нам нужны были голы.

– В первый раз вы сыграли с четырьмя защитники. С чем это связано?

– Надо было найти оптимальное сочетание и найти при этом место для Натхо.

– А когда вернется Дзагоев? Он ведь тоже выбыл перед игрой.

– Похоже, что это может быть надолго.

– Если исходить из того, что футбол – это зрелище, насколько близко к этому определению была сегодняшняя игра?

– Мы часто любим сравнивать матчи. Можно, например, вспомнить игру с "МЮ". А вообще зрелище на мой взгляд бывает тогда, когда этого хотят две команды. Если одна глубоко обороняется, или свесится каждое нарушение – зрелища не будет.

– Оцените эпизод с пенальти?

– Видео не видел. И вообще не я должен давать оценку таким эпизодам. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Уфа"