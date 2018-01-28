Ведран Чорлука: "Сейчас я слабее игроков основы "Локо"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука подчеркнул, что на данный момент он уступает основной связке центра обороны железнодорожников - Соломону Кверквелии и Неманье Пейчиновичу. Чорлука из-за травмы пропустил всю первую часть сезона.

- Кверквелия на данный момент - лучший защитник премьер-лиги, - сказал Чорлука в интервью пресс-службе клуба. - Вместе с Неманьей они хорошо играли. У "Локо" сильнейшая связка центральных защитников РФПЛ на данный момент. Мы меньше всех пропустили - это показатель.

У нас с Дюрицей и Пейчиновичем тоже неплохо получалось, но никогда так хорошо, как сейчас. Поэтому ничего не надо менять. На месте тренера я бы не стал менять. У нашей команды все получается.

- Прямо сейчас Ведран Чорлука слабее конкурентов?

- Сейчас да, я всего две недели тренируюсь без боли. Я сейчас не на уровне основного игрока. Предстоит еще много работы.

Отметим, что Чорлука ошибся - "Зенит" в текущем сезоне пропустил меньше, чем "Локо" - 13 голов против 15.