Вандерсон – в сборной десятилетия "Краснодара"

Правым нападающим сборной десятилетия "Краснодара" стал Вандерсон, сообщает официальный сайт клуба. За бразильца проголосовали 66 процента болельщиков. Второе место в опросе занял Рикардо Лаборде.

Таким образом, на данный момент стали известны девять футболистов из символической команды "Краснодара": вратарь Андрей Дикань, защитники Виталий Калешин, Сергей Петров, Андреас Гранквист, Александр Мартынович, опорный полузащитник Юрий Газинский, центральные полузащитники Маурисио Перейра и Павел Мамаев, а также нападающий Вандерсон.

Напомним, Вандерсон выступал за "Краснодар" с 2012 до 2017 года. Первую половину этого сезона бразилец провел в "Динамо", а зимой перешел в "Аланьяспор".

Сегодня, 11 февраля, стартовал выбор левого нападающего "быков". Опрос традиционно расположен в "подвале" главной страницы официального сайта клуба, и в нем предлагается выбрать одного из четырех футболистов, в разные годы ярко проявивших себя. Голосование продлится до 17.00 13 февраля.