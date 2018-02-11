Вандерсон – в сборной десятилетия "Краснодара"

Правым нападающим сборной десятилетия "Краснодара" стал Вандерсон, сообщает официальный сайт клуба. За бразильца проголосовали 66 процента болельщиков. Второе место в опросе занял Рикардо Лаборде.
Таким образом, на данный момент стали известны девять футболистов из символической команды "Краснодара": вратарь Андрей Дикань, защитники Виталий Калешин, Сергей Петров, Андреас Гранквист, Александр Мартынович, опорный полузащитник Юрий Газинский, центральные полузащитники Маурисио Перейра и Павел Мамаев, а также нападающий Вандерсон.
Напомним, Вандерсон выступал за "Краснодар" с 2012 до 2017 года. Первую половину этого сезона бразилец провел в "Динамо", а зимой перешел в "Аланьяспор".
Сегодня, 11 февраля, стартовал выбор левого нападающего "быков". Опрос традиционно расположен в "подвале" главной страницы официального сайта клуба, и в нем предлагается выбрать одного из четырех футболистов, в разные годы ярко проявивших себя. Голосование продлится до 17.00 13 февраля.
Бразилец Франсишку Вандерсон за явным преимуществом победил в споре– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 11 февраля 2018 г.
лучших правых нападающих за всю историю ФК "Краснодар". Франсишку набрал 66 % голосов болельщиков и обошел ближайшего преследователя более чем в два раза.
Выбираем левого нападающего 👇https://t.co/OAB92f1e8r
Дополнительная информация
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=130842
- Андрей Дикань
- Павел Мамаев
- Виталий Калешин
- Краснодар
- Юрий Газинский
- Александр Мартынович
- Сергей Петров
- Вандерсон ду Карму
- Маурисио Перейра
- Андреас Гранквист
- Рикардо Лаборде