Валерий Масалитин: "Дисквалификация Еременко на два года - неудачное завершение карьеры"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказал мнение, что дисквалификация полузащитника армейцев Романа Еременко – удар не только по клубу, но и по чемпионату России. Игрок был отстранен от футбола по решению КЭДК УЕФА в связи с положительной допинг-пробой, которую он сдал после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (2:2). В ней был обнаружен кокаин и его метаболиты.

– Роману уже 29 лет... Думаю, что дисквалификацию сроком на два года можно считать неудачным завершением карьеры, - сказал Масалитин. - После такого длительного перерыва вряд ли удастся вернуться в прежнюю форму. Это слишком длительный период без профессиональных игр.

Конечно, стоит попробовать подать апелляцию. Может быть, получится сократить срок. ЦСКА лишился очень хорошего игрока. Это весомая потеря не только для армейцев, но и для российского чемпионата в целом. (Любовь КОНЯЕВА)

Еременко дисквалифицирован на два года. LIVE!