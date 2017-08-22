Валерий Карпин: "Селихов сменил Реброва? С "Зенитом" пятый гол ничего уже не решал"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "России 24" высказал свое отношение к ошибке вратаря Артема Реброва в матче 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:5).

– Селихов сменил Реброва. Когда наступает этот момент, когда одного вратаря надо менять на другого?

– Этот момент наступает тогда, когда вратарь теряет уверенность. В случае конкретно с Ребровым можно рассуждать два часа: "Потерял он уверенность после пяти мячей или нет?". Наверное, это может знать только тренер и сам вратарь. До этого "Спартак" проигрывал крупно. Тем же "Крыльям" со счетом 0:4. Или "Ростову". Тогда вратаря не меняли. В матче с "Зенитом" пятый гол ничего уже не решал. По-моему, ничего страшного там не произошло.