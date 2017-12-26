Валерий Карпин: "Ростов" уже готовится к сборам"

Новый главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отметил, что подготовка к сборам в команде уже идет. Он также добавил, что игрокам очень понадобится поддержка болельщиков.
- В своем Инстаграме вы выложили фото, где написали, что подготовка к сборам уже идет.
– Мы готовимся к сборам с момента, когда был подписан мой контракт с клубом. То, что это не афишировалось – нормальное явление, – приводит пресс-служба "Ростова" слова Карпина. – Ничего сверхъестественного здесь не произошло.
- В "Ростове" много игроков, которых вы знаете еще по "Спартаку". Это плюс для вас и команды?
– Я думаю, что это не помешает. Не знаю, плюсом будет или нет, но не помешает, это уж точно.
– Что больше всего запомнилось в Ростове, когда вы приезжали сюда как игрок и как тренер других команд?
– Когда со "Спартаком" приезжал, запомнилась самоотдача "Ростова", и команды, и болельщиков.
- Планируете перевозить в Ростов-на-Дону семью?
– Да, обязательно.
- Может, хотите что-то сказать нашим болельщикам? Многие из них рады вашему приходу.
– Болельщикам могу сказать, чтобы болели и всегда поддерживали команду. Понятно, что непростые времена и непростой календарь в начале. Из пяти матчей первые четыре с командами из первой пятерки. Поддержка болельщиков нам будет очень нужна. Болейте за "Ростов"!
Напомним, "Ростов" после 20 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Соглашение между клубом и специалистом рассчитано на 2,5 года.
Первый зимний сбор команды пройдет в Белеке с 11 по 23 января. Второй – в том же месте с 27 января по 9 февраля. Заключительный сбор перед началом второй части сезона дончане проведут в Малаге с 13 по 24 февраля.
sawrtre
rusfed 2.0 Ну наконец-то поржем от души////////////////да уже ржём от зенита 2 года,куда смешней!!!!!!!!!!!!!!!
12:31
Serenky25
Приехал и сказал.. Сидите .ля? Ну и? И все подорвались на сборы. Мистер сказал.
10:42
andrei5116
валера верим
10:20
rusfed 2.0
Ну наконец-то поржем от души
09:55
баламошка
Без Валеры и жизнь не мила.
09:47
goreotuma
Ростов готовится к сборам, потом на сборах готовится к сезону,далее к следующему сезону и снова к сборам, главное маневры!
09:20
semenovmaxim
А где же традиционный комментарий... Валера - верим! )))
08:59