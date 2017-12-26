Валерий Карпин: "Ростов" уже готовится к сборам"

Новый главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отметил, что подготовка к сборам в команде уже идет. Он также добавил, что игрокам очень понадобится поддержка болельщиков.

- В своем Инстаграме вы выложили фото, где написали, что подготовка к сборам уже идет.

– Мы готовимся к сборам с момента, когда был подписан мой контракт с клубом. То, что это не афишировалось – нормальное явление, – приводит пресс-служба "Ростова" слова Карпина. – Ничего сверхъестественного здесь не произошло.

- В "Ростове" много игроков, которых вы знаете еще по "Спартаку". Это плюс для вас и команды?

– Я думаю, что это не помешает. Не знаю, плюсом будет или нет, но не помешает, это уж точно.

– Что больше всего запомнилось в Ростове, когда вы приезжали сюда как игрок и как тренер других команд?

– Когда со "Спартаком" приезжал, запомнилась самоотдача "Ростова", и команды, и болельщиков.

- Планируете перевозить в Ростов-на-Дону семью?

– Да, обязательно.

- Может, хотите что-то сказать нашим болельщикам? Многие из них рады вашему приходу.

– Болельщикам могу сказать, чтобы болели и всегда поддерживали команду. Понятно, что непростые времена и непростой календарь в начале. Из пяти матчей первые четыре с командами из первой пятерки. Поддержка болельщиков нам будет очень нужна. Болейте за "Ростов"!

Напомним, "Ростов" после 20 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Соглашение между клубом и специалистом рассчитано на 2,5 года.

Первый зимний сбор команды пройдет в Белеке с 11 по 23 января. Второй – в том же месте с 27 января по 9 февраля. Заключительный сбор перед началом второй части сезона дончане проведут в Малаге с 13 по 24 февраля.