Валерий Гладилин: "Максименко сможет составить конкуренцию в сборной Акинфееву"

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Гладилин в интервью "СЭ" после победы красно-белых над "Краснодаром" (1:0) в матче 4-го тура чемпионата России поделился мнением о том, какие позиции столичной команды нуждаются в усилении. Также он порассуждал об игре молодых футболистов при Массимо Каррере.

– А кто сильнее – Самедов, Ташаев или Ломовицкий?

– Конечно, Самедов! На голову! Даже сравнивать нечего. В "Спартаке" на позиции правого полузащитника это идеальная кандидатура, у него просто нет конкурентов. Опытный, в хороших кондициях. Не знаю, почему Каррера заменил его в середине второго тайма. Ташаев, вышедший вместо Самедова, картины не портил. Но и не помог.

– Чувствуется, от Ташаева вы не в восторге.

– Он молодой, еще не освоился в новой команде, вот и теряется в таких тяжелых играх. Не стоит его сразу бросать в топку.

– Ташаеву – 24. А Максименко – вообще 20. Но уже пять матчей в этом сезоне отыграл на ноль!

– Да, лишь в Салониках ошибся в одном эпизоде, который и привел к третьему пропущенному мячу. В остальных матчах к нему претензий нет. Играет уверенно, без мандража, выручает. Устойчив психологически. Для вратаря – очень ценное качество. Если продолжит в том же духе, может и Акинфееву составить конкуренцию в сборной.

– Какую позицию "Спартаку" необходимо усилить до закрытия трансферного окна?

– Нужны фланговые защитники. Быстрые, мобильные. Не забывайте, Ещенко скоро стукнет 35, а Комбарову – 32. Мельгарехо же в оборону ставят не от хорошей жизни. (Александр КРУЖКОВ)

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