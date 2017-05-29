Валерий Газзаев: "Витинью пока рано сравнивать с Вагнером"

Знаменитый российский тренер, 4-кратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев выразил мнение в интервью "СЭ", что нападающего ЦСКА Витинью рано сравнивать с Вагнером Лав. В целом по сезону он отметил полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, нападающего "Краснодара" Федора Смолова и форварда "Спартака" Квинси Промеса.

– Кого вы считаете лучшим игроком чемпионата? РФПЛ, к примеру, выбрала Глушакова.

– Мне в этом чемпионате понравились три футболиста. Это Глушаков, Смолов, который в очередной раз стал лидером среди бомбардиров, и Промес. Любой из этой тройки может претендовать на звание лучшего. А журналисты и, в частности, "Спорт-Экспресс" пускай выбирают победителя.

– Витинью ярко играл весной и стал лучшим джокером по версии "СЭ". Его уже начали сравнивать с Вагнером. Оправданно?

– Для начала Витинью должен так же долго и ярко играть, как Вагнер, и добиться таких же успехов. А пока их рано сравнивать. Витинью еще молодой, он только адаптируется. Молодежи надо доверять – и то, что сегодня это происходит в ЦСКА, я считаю очень позитивным фактором. Если не ставить молодых в состав, они не будут получать игровую практику и не смогут прогрессировать. Талантливых игроков надо мотивировать, помогать обрести уверенность, тем более что им свойственна нестабильность. А у нас часто бывает так: поставят молодого футболиста, он сыграл неудачно – и до конца сезона сел в запас. (Дмитрий СИМОНОВ)

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