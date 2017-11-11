Вадим Скрипченко: "Болельщики видят, что "Анжи" на правильном пути"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко выразил надежду на то, что поддержка команды во время матча 17-го тура чемпионата России с "Локомотивом" будет на уровне. По словам специалиста, игроки чувствуют ауру, которая исходит от фанатов.

– Мы все чувствуем, что команда стала по результатам лучше играть. Да и по качеству игры мы стали совсем по-другому выглядеть, – приводит пресс-служба махачкалинцев слова Скрипченко. – К тому же мы чувствуем ауру, которая исходит от болельщиков, как в домашних матчах, так и в выездных.

В особенности я бы выделил встречи с "Ахматом" и "Амкаром". Болельщики наверняка видят, что команда находится на правильном пути. Поэтому мы, конечно же, надеемся, что в матче с железнодорожниками домашняя поддержка будет на уровне.