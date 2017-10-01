Вадим Скрипченко: "2:2 c "Зенитом" - результат, достойный уважения"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после матча 12-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:2) поблагодарил своих подопечных за игру. Специалист подчеркнул, что итоговый результат закономерен.

– Есть разочарование, но, нужно объективно признаться, что при счете 2:1 цена ошибки возросла, и в эпизоде с голом Паредеса мы не доработали, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Скрипченко. – Аргентинец хорошо ударил, хлестко... 2:2 с питерцами – это заслуживает уважения. Мы играли достойно, и в целом находимся на правильном пути. Возможно, победа нужна была нам как глоточек воздуха, чтобы чувствовать себя увереннее... Будем собирать по крупиночкам.

Хочу поблагодарить команду за этот матч. Все футболисты заслуживают уважение, не хочу никого выделять. Брызгалов? Он справился как игрой справа, так и игрой в центре.

Трансляция матча "Анжи" – "Зенит"