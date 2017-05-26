17:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В "Ростове" не комментируют информацию об уходе Бердыева из клуба

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По информации "СЭ", 27 мая после заседания Попечительского совета "Рубина" главным тренером команды, с большой долей вероятности, будет объявлен Курбан Бердыев. В данный момент специалист занимает должность вице-президента и тренера "Ростова".

 
Курбан БЕРДЫЕВ возвращается туда, где сделал себе имя.Бердыев: второй раз в ту же реку

– Пока никак не могу прокомментировать эту информацию, – сказал член совета директоров "Ростова" Али Узденов.

Напомним, что с Бердыевым связано наивысшее достижение донского клуба в чемпионате страны – второе место в прошлом сезоне и участие в Лиге чемпионов. (Сергей АСТАХОВ)

 

 

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Свинству Бой!

Все понятно. Все что надо он из этой помойки высосал, теперь ему неинтересно тащить на своем горбу этот отстой.

18:01

Levbereg

Да уж. Если Али Муссаевич ничего не комментирует, то или уходит Бекиевич, или еще ведут переговоры.

17:46