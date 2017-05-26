В "Ростове" не комментируют информацию об уходе Бердыева из клуба

По информации "СЭ", 27 мая после заседания Попечительского совета "Рубина" главным тренером команды, с большой долей вероятности, будет объявлен Курбан Бердыев. В данный момент специалист занимает должность вице-президента и тренера "Ростова".

– Пока никак не могу прокомментировать эту информацию, – сказал член совета директоров "Ростова" Али Узденов.

Напомним, что с Бердыевым связано наивысшее достижение донского клуба в чемпионате страны – второе место в прошлом сезоне и участие в Лиге чемпионов. (Сергей АСТАХОВ)

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