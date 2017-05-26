В "Ростове" не комментируют информацию об уходе Бердыева из клуба

По информации "СЭ", 27 мая после заседания Попечительского совета "Рубина" главным тренером команды, с большой долей вероятности, будет объявлен Курбан Бердыев. В данный момент специалист занимает должность вице-президента и тренера "Ростова".
– Пока никак не могу прокомментировать эту информацию, – сказал член совета директоров "Ростова" Али Узденов.
Напомним, что с Бердыевым связано наивысшее достижение донского клуба в чемпионате страны – второе место в прошлом сезоне и участие в Лиге чемпионов. (Сергей АСТАХОВ)
В субботу Бердыев возглавит "Рубин" //
Курбан Бердыев. Казанские хроники //
Дмитрий Кириченко: "Не в курсе об уходе Бердыева в "Рубин" //
Бердыев в "Рубине": 5 главных фактов //
Навас, Нобоа, Азмун. Кого может вернуть "Рубин" вслед за Бердыевым
Свинству Бой!
Все понятно. Все что надо он из этой помойки высосал, теперь ему неинтересно тащить на своем горбу этот отстой.
18:01
Levbereg
Да уж. Если Али Муссаевич ничего не комментирует, то или уходит Бекиевич, или еще ведут переговоры.
17:46