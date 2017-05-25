13:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Кириченко: "Не в курсе об уходе Бердыева в "Рубин"

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Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко не в курсе информации об уходе главного тренера Курбана Бердыева в "Рубин". Он отметил, что находится в отпуске и ничего не знает. По информации "СЭ", в субботу после заседания попечительского совета казанцев главным тренером команды, с большой долей вероятности, будет объявлен Бердыев.

- Говорили ли вам об уходе Бердыева в "Рубин"? - вопрос Кириченко.

- Нет, не в курсе дела. Не владею информацией, потому что нахожусь в отпуске.

- Возможный уход специалиста - серьезная потеря для "Ростова"?

- Однозначно. Больше не могу ничего сказать, не владею информацией.

- Если предложат возглавить "Ростов", готовы?

- Без комментариев. (Сергей АСТАХОВ) 

В субботу Бердыев возглавит "Рубин"

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Материалы сюжета: Бердыев: возвращение в Казань
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Felix BARSA

БЕРДЫЕВ В РОСТОВЕ! Утки летят в Казань! Ждем продолжения....

14:22

shur

СЭ не проинформировал Кириченко.

14:11

fatka

КАК ВСЕ ЭТО НАДОЕЛО!!!! РОСТОВ ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОЛЖНИК???? ИГРОКАМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!

14:06

slgeo

Вас послали, но вы все равно заметку написали

14:04