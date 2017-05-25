Дмитрий Кириченко: "Не в курсе об уходе Бердыева в "Рубин"

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко не в курсе информации об уходе главного тренера Курбана Бердыева в "Рубин". Он отметил, что находится в отпуске и ничего не знает. По информации "СЭ", в субботу после заседания попечительского совета казанцев главным тренером команды, с большой долей вероятности, будет объявлен Бердыев.
- Говорили ли вам об уходе Бердыева в "Рубин"? - вопрос Кириченко.
- Нет, не в курсе дела. Не владею информацией, потому что нахожусь в отпуске.
- Возможный уход специалиста - серьезная потеря для "Ростова"?
- Однозначно. Больше не могу ничего сказать, не владею информацией.
- Если предложат возглавить "Ростов", готовы?
- Без комментариев. (Сергей АСТАХОВ)
Felix BARSA
БЕРДЫЕВ В РОСТОВЕ! Утки летят в Казань! Ждем продолжения....
14:22
shur
СЭ не проинформировал Кириченко.
14:11
fatka
КАК ВСЕ ЭТО НАДОЕЛО!!!! РОСТОВ ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОЛЖНИК???? ИГРОКАМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!
14:06
slgeo
Вас послали, но вы все равно заметку написали
14:04