Дмитрий Кириченко: "Не в курсе об уходе Бердыева в "Рубин"

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко не в курсе информации об уходе главного тренера Курбана Бердыева в "Рубин". Он отметил, что находится в отпуске и ничего не знает. По информации "СЭ", в субботу после заседания попечительского совета казанцев главным тренером команды, с большой долей вероятности, будет объявлен Бердыев.

- Говорили ли вам об уходе Бердыева в "Рубин"? - вопрос Кириченко.

- Нет, не в курсе дела. Не владею информацией, потому что нахожусь в отпуске.

- Возможный уход специалиста - серьезная потеря для "Ростова"?

- Однозначно. Больше не могу ничего сказать, не владею информацией.

- Если предложат возглавить "Ростов", готовы?

- Без комментариев. (Сергей АСТАХОВ)

В субботу Бердыев возглавит "Рубин"