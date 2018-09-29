16:36 | Футбол — РПЛ

"Урал" поделился с "Арсеналом" ссылкой на правила футбола для "чайников"

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Не утихают споры "Урала" и "Арсенала" по поводу первого гола екатеринбуржцев в матче девятого тура чемпионата России. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Разбор данного момента здесь.  

В "Урале" убеждены, что Отман Эль-Кабир не был в офсайде в момент приема передачи.

- Вам самим не смешно?, - ответил "Арсенал" "Уралу" в Твиттере.

В ответ екатеринбуржцы поделились с туляками ссылкой на электронную версию "Правил футбола для "чайников" и попросили за это не благодарить.

 

 

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