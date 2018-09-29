"Урал" поделился с "Арсеналом" ссылкой на правила футбола для "чайников"

Не утихают споры "Урала" и "Арсенала" по поводу первого гола екатеринбуржцев в матче девятого тура чемпионата России. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Разбор данного момента здесь.

В "Урале" убеждены, что Отман Эль-Кабир не был в офсайде в момент приема передачи.

К вопросу о возможном вне игры. pic.twitter.com/VEMHmP3ngZ – ФК Урал (@FCURAL) 29 сентября 2018 г.

- Вам самим не смешно?, - ответил "Арсенал" "Уралу" в Твиттере.

Вам самим не смешно? – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 29 сентября 2018 г.

В ответ екатеринбуржцы поделились с туляками ссылкой на электронную версию "Правил футбола для "чайников" и попросили за это не благодарить.