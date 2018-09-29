"Урал" – "Арсенал": гол хозяев следовало отменить?

На 63-й минуте матча 9-го тура чемпионата России "Урал" – "Арсенал" арбитр Сергей Лапочкин зафиксировал взятие ворот гостей. Туляки стали бурно протестовать, считая, что игрок хозяев оказался в положении "вне игры". Судья проконсультировался со вторым ассистентом Александром Кудрявцевым и оставил свое решение в силе. Правильно ли он поступил?

В ходе атаки "Урала" произошли две ситуации, связанные с определением положения "вне игры". Сначала на грани офсайда оказался Эль-Кабир, судья-помощник не стал останавливать игру и был прав.

Затем Эль-Кабир и Панюков выбежали вдвоем к воротам, голландец сделал передачу партнеру – тот забил гол. Панюков не находился в офсайде – в момент паса он оказался дальше от линии ворот, чем мяч.

Положение игроков на поле отчетливо видно на видеоповторе. Но это точно не мог видеть второй ассистент Кудрявцев, от которого зависела судьба гола. Он значительно отстал от Эль-Кабира и Панюкова и непонятно каким образом вынес свой вердикт. Видимо, просто рискнул. Ему повезло – риск оправдался. (Александр Бобров)