"Урал" благодаря двум пенальти обыграл "Тосно"

"Урал" на своем поле разгромил "Тосно" в матче 11-го тура чемпионата России – 3:1. Два из трех голов команда Александр Тарханова забила с пенальти, которые назначил арбитр Евгений Турбин. В концовке встречи вторую желтую карточку за неспортивное поведение получил полузащитник гостей Резиуан Мирзов.

"Урал" одержал третью победу, набрал 16 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице. У "Тосно" осталось 9 баллов и 13 место.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Тосно" (Ленинградская область) – 3:1 (1:0)

Голы: Чантурия, 5 - с пенальти (1:0). Евсеев, 9 (2:0). Бикфалви, 55 - с пенальти (3:0). Труич, 85 (3:1).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Чантурия (Манучарян, 67), Бавин, Бумаль, Бикфалви, Глушков, Евсеев (Ильин, 72. Данцев, 79).

"Тосно": Юрченко, Дудиев, Буйволов, Е.Чернов, Дугалич, Палиенко (Труич, 69), Казаев (Мелкадзе, 61), Полетанович (Трошечкин, 87), Нуну Роша, Мирзов, Заболотный.

Предупреждения: Палиенко, 23. Мирзов, 30. Заболотный, 57. Дугалич, 76. Полетанович, 82. Мелкадзе, 90+3. Манучарян, 90+3. Бумаль, 90+3.

Удаление: Мирзов, 90+3 (неспорт. повед.).

Судьи: ТУРБИН (Дмитров). Шаламберидзе (Москва), Петросян (Бронницы).

24 сентября. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

Трансляция матча "Урал" – "Тосно"