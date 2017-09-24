"Урал" благодаря двум пенальти обыграл "Тосно"

"Урал" на своем поле разгромил "Тосно" в матче 11-го тура чемпионата России – 3:1. Два из трех голов команда Александр Тарханова забила с пенальти, которые назначил арбитр Евгений Турбин. В концовке встречи вторую желтую карточку за неспортивное поведение получил полузащитник гостей Резиуан Мирзов.
"Урал" одержал третью победу, набрал 16 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице. У "Тосно" осталось 9 баллов и 13 место.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #УралТосно 1:0 5' Георгий Чантурия (пенальти) pic.twitter.com/FMOtfT3RxX– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #УралТосно 2:0 9' Алексей Евсеев pic.twitter.com/oDNZjexU8d– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #УралТосно 3:0 55' Эрик Бикфалви (пенальти) pic.twitter.com/uXLDv6FNfX– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fctosno#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #УралТосно 3:1 85' Никола Труич pic.twitter.com/vpEZRiAMUo– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 сентября 2017 г.
Чемпионат России
Премьер-лига
11-й тур
"Урал" (Екатеринбург) – "Тосно" (Ленинградская область) – 3:1 (1:0)
Голы: Чантурия, 5 - с пенальти (1:0). Евсеев, 9 (2:0). Бикфалви, 55 - с пенальти (3:0). Труич, 85 (3:1).
"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Чантурия (Манучарян, 67), Бавин, Бумаль, Бикфалви, Глушков, Евсеев (Ильин, 72. Данцев, 79).
"Тосно": Юрченко, Дудиев, Буйволов, Е.Чернов, Дугалич, Палиенко (Труич, 69), Казаев (Мелкадзе, 61), Полетанович (Трошечкин, 87), Нуну Роша, Мирзов, Заболотный.
Предупреждения: Палиенко, 23. Мирзов, 30. Заболотный, 57. Дугалич, 76. Полетанович, 82. Мелкадзе, 90+3. Манучарян, 90+3. Бумаль, 90+3.
Удаление: Мирзов, 90+3 (неспорт. повед.).
Судьи: ТУРБИН (Дмитров). Шаламберидзе (Москва), Петросян (Бронницы).
24 сентября. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".
Помпей
Самая позорная турбина нашей страны!
15:58
Помпей
Отлично отсудила будогоская турбина как надо по заказу,два пенальти в упор не замечал,зато два поставил да ещё игрока тосно непонятно за что удалил!по заветам будогоского судил женёк турбина как надо,самый чмошный судейка!
15:56
SIZ170
позор Турбина...
15:56
novic
Для Васи по фамилии Турбин судейство, судя по всему, закончилось.
15:53