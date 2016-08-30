Уилкшир перейдет в "Динамо"

По информации "СЭ", защитник Люк Уилкшир, сегодня покинувший "Терек", перейдет в московское "Динамо".

34-летний австралиец сегодня разорвал контракт с грозненским клубом (он действовал по схеме 1+1) и в ближайшее время перейдет в "Динамо". Напомним также, что хавбек уже выступал за бело-голубых с 2008 по 2014 год.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Уилкшир провел шесть матчей.