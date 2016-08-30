18:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Уилкшир перейдет в "Динамо"

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По информации "СЭ", защитник Люк Уилкшир, сегодня покинувший "Терек", перейдет в московское "Динамо".

34-летний австралиец сегодня разорвал контракт с грозненским клубом (он действовал по схеме 1+1) и в ближайшее время перейдет в "Динамо". Напомним также, что хавбек уже выступал за бело-голубых с 2008 по 2014 год.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Уилкшир провел шесть матчей.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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НЕспартакНЕцскаНЕзенит

mkv, где-то читал, что в первый сезон на вылетевшую В ФНЛ команду действуют правила лимита ПЛ. Если я ошибаюсь, поправьте, пожалуйста.

19:36

Букер

mkv в прошлом сезоне 4-ех легов можно было, когда изменился формат?

18:49

mkv

на кой черт ещё один лег, если на поле можно выпустить лишь двоих?!

18:34

Mark Krass

Для Динамо будет усиление, опытный боец пригодится.

18:21

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