Уилкшир перейдет в "Динамо"

По информации "СЭ", защитник Люк Уилкшир, сегодня покинувший "Терек", перейдет в московское "Динамо".
34-летний австралиец сегодня разорвал контракт с грозненским клубом (он действовал по схеме 1+1) и в ближайшее время перейдет в "Динамо". Напомним также, что хавбек уже выступал за бело-голубых с 2008 по 2014 год.
В минувшем розыгрыше чемпионата России Уилкшир провел шесть матчей.
НЕспартакНЕцскаНЕзенит
mkv, где-то читал, что в первый сезон на вылетевшую В ФНЛ команду действуют правила лимита ПЛ. Если я ошибаюсь, поправьте, пожалуйста.
19:36
Букер
mkv в прошлом сезоне 4-ех легов можно было, когда изменился формат?
18:49
mkv
на кой черт ещё один лег, если на поле можно выпустить лишь двоих?!
18:34
Mark Krass
Для Динамо будет усиление, опытный боец пригодится.
18:21