Уход Манчини из "Зенита". Подробности

"СЭ" стали известны условия расторжения контракта Роберто Манчини с "Зенитом".

Напомним, что в пятницу об этом с руководством сине-бело-голубых договорилась адвокат и невеста 53-летнего специалиста Сильвия Фортини. Расчетный период соглашения итальянца, составленного по схеме "3+2" – 30 июня каждого года. Разрыв договора будет подписан 13 мая 2018-го. Манчини отказался от той части зарплаты, которая причиталась ему с этой даты до конца июня. При этом его годовой оклад, по разным данным, составляет от 4,5 до 6,5 миллиона евро.

15 мая Манчини вернется в Италию, где 23-го числа на базе "Скуарды адзурры" в Коверчано пройдет презентация Роберто в качестве главного тренера сборной. Контракт, по которому он станет зарабатывать 2 миллиона евро в год, составлено до конца Евро-2020 с возможностью автоматического продления еще на два года в случае выхода национальной команды в финальный турнир первенства Старого света. (Вячеслав КОРОТКИН)

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