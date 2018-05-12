Уход Манчини из "Зенита". Подробности

"СЭ" стали известны условия расторжения контракта Роберто Манчини с "Зенитом".
Напомним, что в пятницу об этом с руководством сине-бело-голубых договорилась адвокат и невеста 53-летнего специалиста Сильвия Фортини. Расчетный период соглашения итальянца, составленного по схеме "3+2" – 30 июня каждого года. Разрыв договора будет подписан 13 мая 2018-го. Манчини отказался от той части зарплаты, которая причиталась ему с этой даты до конца июня. При этом его годовой оклад, по разным данным, составляет от 4,5 до 6,5 миллиона евро.
15 мая Манчини вернется в Италию, где 23-го числа на базе "Скуарды адзурры" в Коверчано пройдет презентация Роберто в качестве главного тренера сборной. Контракт, по которому он станет зарабатывать 2 миллиона евро в год, составлено до конца Евро-2020 с возможностью автоматического продления еще на два года в случае выхода национальной команды в финальный турнир первенства Старого света. (Вячеслав КОРОТКИН)
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вперёд Спартак!
Бакланы, дайте Плакчини поработать!)))))))))))))))
02:10
zapravduya
Молорик Манчини. Весь наш футбол обсикал, бабла срубил, и типа пошёл на повышение. Целых 4 года! Италию! Не попавшую на ЧМ! Даю ему 2 года, потом уволят.
01:47
andreyj63
Знаете, что за штpaфы ГИБДД можно не плaтить? Точнее их можно избeжать и это на 100% лeгaльно! Я нaклeил себе такую вот штуку http://bezcamer.blogspot.com мой номeр теперь не видно гaишникам вообще! Вид номeрa не меняется, поэтому это законно!
01:43
Artorixus
Видимо для руководства зени такой вот уход Манчини просто настоящее везение, ибо если бы он заартачился по выполнению контракта, вот тогда ничего хорошего это не принесло. А так, ну не получилось выполнить ваши пожелания, а потому, мол заплатите уважаемые боссы что положено за отработанное время и разрываем контракт. Что же в итоге, все стороны при своих, никаких обид и переживаний. Теперь интересно, а кого же пригласят теперь бакланить? Нашего или опять забугорного?
01:39
Prometheus1983
КЛОУНАДА!!!
01:28
cohiba81
Очередной шедевр бизнеса по-зенитовски, а где компенсация. Он год про мучил питерцев, и все... просто уехал, Фурсенко, где финал ЧМ-18. МУДАКИ. Русский бунт, самый кровавый. Заграницей найдут, когда совесть народная проснется.
01:14
knyaz boltconskiy
То что отказался от зарплаты с 13 мая до конца июня понятно,молодец.А от зарплаты за 3 года по контракту он отказался?)))
01:09
П_о_в_а_р_
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
01:07