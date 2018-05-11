Кто возглавит "Зенит"? Ответ - в понедельник

На понедельник запланирован совет директоров "Зенита", на котором обсудят итоги сезона.
Сегодня в Санкт-Петербурге юрист Роберто Манчини ведет переговоры о расторжении контракта с "Зенитом". Позиция клуба жесткая – Манчини не выполнил задачу, не сумев вывести "Зенит" в Лигу чемпионов – клуб не получил как минимум 15 миллионов евро – и поэтому неустойка за разрыв контракта по инициативе тренера может быть весьма существенной и не ограничиться миллионом евро.
Что касается будущего тренера, то пока маловероятно появление тренера "Наполи" Маурицио Сарри.
Вероятность прихода Сергея Семака пока не слишком велика, хотя его кандидатура и обсуждается в кругах, близких к "Зениту". Вероятно, на случай форс-мажора в виде ухода Семака "Уфа" рассматривает кандидатуру Михаила Галактионова, работавшего до недавнего времени в "Ахмате". Если Семак уйдет, именно Галактионов, с большой долей вероятности, возглавит уфимский клуб.
Пока же, если конфигурация в руководстве сине-бело-голубых не поменяется, самой вероятной кандидатурой является Дик Адвокат, уже работавший в Петербурге и принесший "Зениту" самые значимые трофеи в истории клуба. (Сергей ЕГОРОВ)
Источник: Манчини договорился с "Зенитом" о расторжении контракта //
Итальянская федерация говорит, что Манчини готов уйти из "Зенита". Что ему за это будет? //
Кем "Зениту" заменить Манчини? Версии журналистов "СЭ" //
Все о чемпионате России по футболу: турнирная таблица, результаты и календарь
- Ахмат (футбол)
- Сергей Семак
- Зенит СПб
- Дик Адвокат
- Роберто Манчини
- Наполи
- Уфа
- Маурицио Сарри
- Михаил Галактионов
old grumbler
Ждемс понедельника, чего гадать то без толку??????
21:35
Бегущий человек
баламошка Через четыре года не забываем голосовать за баламошку! Не халтурим, все идём на выборы! Поставьте на поминание на телефоне прямо сейчас! Баламошка - наш президент! 20:47 ------------- Через 6 лет.
21:33
Markonie
да, чёуж мелочицца? Моуринью или Гвардьолу. За акции ГП))))
21:33
Бегущий человек
Зачем итальянской федерации тренер-неудачник? Он даже в тепличной РФПЛ, имея самый большой ресурс, не смог войти даже в тройку. Он жалуется на отсутствие нападающих, но в Италии их еще меньше, чем было в "Зените"
21:32
LemieuxMario
только не адвоката. уж лучше баламошку)))
21:25
sb1006
Надо бы ещё вопрос по Фурсенко рассмотреть. Уж больно он любит сравнение с автогонками. Пущай гаражом зенитовским заведует.
21:10
Коуч07
Адвокат и любой другой иностранный тренер, это оооочень глупо. Чтож, у богатых свои причуды.
21:04
henri71
Оставьте Манчини еще на пару сезонов)
21:03
Бу-га-га!
ГаньDon, 0,7 принял в честь пятницы?)))
20:56
П_о_в_а_р_
Болею за Роберто. Всем всё доказал. Вперёд, Макаронина!!!
20:55
Митяй.КБ
Григоряна однозначно в Баклан клуб,может еще и баклана подарят ему
20:53
Millwall82
Don, угу...учитывая что вы тогда героически боролись за 5-10 места) И преодолевая сопротивление грандов из Польши и втордива Швейцарии. Но Конте тогда запросил 100 млн на усиление состава)) Федуна жаба заела.
20:52
Don
на огромнейшие бабки)))
20:49
Don
Миллуольчик, ну ты сравнил жопу с пальцем, одно дело великий Спартак, а другое - какое мутное вонючее болото) В болото идут только на огромнейшее болото
20:49
баламошка
клад555 Я тоже за баламошку!!!////////////Ура, нас уже целых 3! Где мы в марте-то были?! Сейчас бы уже баламошка был президентом, а Шпасик и Клад министрами! Через четыре года не забываем голосовать за баламошку! Не халтурим, все идём на выборы! Поставьте на поминание на телефоне прямо сейчас! Баламошка - наш президент!
20:47
клад555
Я тоже за баламошку!!!
20:40
Millwall82
Коновал и бомжедав, ничего что Конте уже чуть было не оказался в России...Но Ваш федунело предпочел Якина. Конте же сейчас попрут из Челси. А уж места в грандах уже заняты на следующий сезон. Кроме Арсенала.
20:39
баламошка
shpasic предлагаю назначить Баламошку!///////////Вот, уважаемые форумчане, берите пример со Шпасика! Дельные вещи говорит! Газпром, ты его слышал?! Мне много не надо, согласен на лярд деревянных в год.
20:38
Коновал и бомжедав
Millwall82 Дик все же стар уже. При всем к нему уважении. Конте или Бьелса (под аргентинцев) было бы куда ум /// А-ха-ха! Конте! Да спуститесь на землю, ребята)
20:37
grroznyi85
Галактинов хороший вариант для нас.
20:33
Millwall82
Дик все же стар уже. При всем к нему уважении. Конте или Бьелса (под аргентинцев) было бы куда уместнее.
20:32
shpasic
предлагаю назначить Баламошку!
20:25
Levbereg
Ага. А потом во главе сборной))))
20:23