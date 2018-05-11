Кто возглавит "Зенит"? Ответ - в понедельник

На понедельник запланирован совет директоров "Зенита", на котором обсудят итоги сезона.

Сегодня в Санкт-Петербурге юрист Роберто Манчини ведет переговоры о расторжении контракта с "Зенитом". Позиция клуба жесткая – Манчини не выполнил задачу, не сумев вывести "Зенит" в Лигу чемпионов – клуб не получил как минимум 15 миллионов евро – и поэтому неустойка за разрыв контракта по инициативе тренера может быть весьма существенной и не ограничиться миллионом евро.

Что касается будущего тренера, то пока маловероятно появление тренера "Наполи" Маурицио Сарри.

Вероятность прихода Сергея Семака пока не слишком велика, хотя его кандидатура и обсуждается в кругах, близких к "Зениту". Вероятно, на случай форс-мажора в виде ухода Семака "Уфа" рассматривает кандидатуру Михаила Галактионова, работавшего до недавнего времени в "Ахмате". Если Семак уйдет, именно Галактионов, с большой долей вероятности, возглавит уфимский клуб.

Пока же, если конфигурация в руководстве сине-бело-голубых не поменяется, самой вероятной кандидатурой является Дик Адвокат, уже работавший в Петербурге и принесший "Зениту" самые значимые трофеи в истории клуба. (Сергей ЕГОРОВ)

Источник: Манчини договорился с "Зенитом" о расторжении контракта //

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