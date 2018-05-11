20:15 | Футбол — РФПЛ

Кто возглавит "Зенит"? Ответ - в понедельник

Роберто МАНЧИНИ, Сергей СЕМАК и Дик АДВОКАТ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"/Виталий ТИМКИВ/Александр ВИЛЬФ Роберто МАНЧИНИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Дик АДВОКАТ привел "Зенит" к победе в чемпионате-2007 и Кубке УЕФА-2007/08. И он может вернуться в Северную столицу. Фото Татьяна ДОРОГУТИНА
Роберто МАНЧИНИ, Сергей СЕМАК и Дик АДВОКАТ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"/Виталий ТИМКИВ/Александр ВИЛЬФ
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На понедельник запланирован совет директоров "Зенита", на котором обсудят итоги сезона.

 
Роберто МАНЧИНИ: сборная Италии ждет только его?Решающий день для Манчини

Сегодня в Санкт-Петербурге юрист Роберто Манчини ведет переговоры о расторжении контракта с "Зенитом". Позиция клуба жесткая – Манчини не выполнил задачу, не сумев вывести "Зенит" в Лигу чемпионов – клуб не получил как минимум 15 миллионов евро – и поэтому неустойка за разрыв контракта по инициативе тренера может быть весьма существенной и не ограничиться миллионом евро.

Что касается будущего тренера, то пока маловероятно появление тренера "Наполи" Маурицио Сарри.

Вероятность прихода Сергея Семака пока не слишком велика, хотя его кандидатура и обсуждается в кругах, близких к "Зениту". Вероятно, на случай форс-мажора в виде ухода Семака "Уфа" рассматривает кандидатуру Михаила Галактионова, работавшего до недавнего времени в "Ахмате". Если Семак уйдет, именно Галактионов, с большой долей вероятности, возглавит уфимский клуб.

Пока же, если конфигурация в руководстве сине-бело-голубых не поменяется, самой вероятной кандидатурой является Дик Адвокат, уже работавший в Петербурге и принесший "Зениту" самые значимые трофеи в истории клуба. (Сергей ЕГОРОВ)

Источник: Манчини договорился с "Зенитом" о расторжении контракта //
Итальянская федерация говорит, что Манчини готов уйти из "Зенита". Что ему за это будет? //
Кем "Зениту" заменить Манчини? Версии журналистов "СЭ" //
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (23)
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old grumbler

Ждемс понедельника, чего гадать то без толку??????

21:35

Бегущий человек

баламошка Через четыре года не забываем голосовать за баламошку! Не халтурим, все идём на выборы! Поставьте на поминание на телефоне прямо сейчас! Баламошка - наш президент! 20:47 ------------- Через 6 лет.

21:33

Markonie

да, чёуж мелочицца? Моуринью или Гвардьолу. За акции ГП))))

21:33

Бегущий человек

Зачем итальянской федерации тренер-неудачник? Он даже в тепличной РФПЛ, имея самый большой ресурс, не смог войти даже в тройку. Он жалуется на отсутствие нападающих, но в Италии их еще меньше, чем было в "Зените"

21:32

LemieuxMario

только не адвоката. уж лучше баламошку)))

21:25

sb1006

Надо бы ещё вопрос по Фурсенко рассмотреть. Уж больно он любит сравнение с автогонками. Пущай гаражом зенитовским заведует.

21:10

Коуч07

Адвокат и любой другой иностранный тренер, это оооочень глупо. Чтож, у богатых свои причуды.

21:04

henri71

Оставьте Манчини еще на пару сезонов)

21:03

Бу-га-га!

ГаньDon, 0,7 принял в честь пятницы?)))

20:56

П_о_в_а_р_

Болею за Роберто. Всем всё доказал. Вперёд, Макаронина!!!

20:55

Митяй.КБ

Григоряна однозначно в Баклан клуб,может еще и баклана подарят ему

20:53

Millwall82

Don, угу...учитывая что вы тогда героически боролись за 5-10 места) И преодолевая сопротивление грандов из Польши и втордива Швейцарии. Но Конте тогда запросил 100 млн на усиление состава)) Федуна жаба заела.

20:52

Don

на огромнейшие бабки)))

20:49

Don

Миллуольчик, ну ты сравнил жопу с пальцем, одно дело великий Спартак, а другое - какое мутное вонючее болото) В болото идут только на огромнейшее болото

20:49

баламошка

клад555 Я тоже за баламошку!!!////////////Ура, нас уже целых 3! Где мы в марте-то были?! Сейчас бы уже баламошка был президентом, а Шпасик и Клад министрами! Через четыре года не забываем голосовать за баламошку! Не халтурим, все идём на выборы! Поставьте на поминание на телефоне прямо сейчас! Баламошка - наш президент!

20:47

клад555

Я тоже за баламошку!!!

20:40

Millwall82

Коновал и бомжедав, ничего что Конте уже чуть было не оказался в России...Но Ваш федунело предпочел Якина. Конте же сейчас попрут из Челси. А уж места в грандах уже заняты на следующий сезон. Кроме Арсенала.

20:39

баламошка

shpasic предлагаю назначить Баламошку!///////////Вот, уважаемые форумчане, берите пример со Шпасика! Дельные вещи говорит! Газпром, ты его слышал?! Мне много не надо, согласен на лярд деревянных в год.

20:38

Коновал и бомжедав

Millwall82 Дик все же стар уже. При всем к нему уважении. Конте или Бьелса (под аргентинцев) было бы куда ум /// А-ха-ха! Конте! Да спуститесь на землю, ребята)

20:37

grroznyi85

Галактинов хороший вариант для нас.

20:33

Millwall82

Дик все же стар уже. При всем к нему уважении. Конте или Бьелса (под аргентинцев) было бы куда уместнее.

20:32

shpasic

предлагаю назначить Баламошку!

20:25

Levbereg

Ага. А потом во главе сборной))))

20:23

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