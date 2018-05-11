У "Зенита" есть пять кандидатов на замену Манчини

На пост главного тренера "Зенита" рассматриваются пять тренеров. Эту информацию "СЭ" подтвердили в пресс-службе петербургского клуба. При этом не уточняется, кто именно входит в этот шорт-лист, однако в последнее время в СМИ появлялись фамилии Маурицио Сарри, Сергея Семака, Дика Адвоката и Синиши Михайловича.

В пятницу издание Corriere della Sera сообщило, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини договорился с клубом о расторжении контракта. В понедельник, 14 мая, совет директоров "Зенита" официально объявит об отставке специалиста, после чего он встретится в Риме с представителями Федерации футбола Италии. По данным источника, Манчини возглавит сборную Италии. (Гоша ЧЕРНОВ)

Кто возглавит "Зенит"? Ответ - в понедельник //

Дик Адвокат: "Зенит"? Давайте дождемся окончания сезона"