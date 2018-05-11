23:30 11 мая | Футбол — РФПЛ

У "Зенита" есть пять кандидатов на замену Манчини

Роберто МАНЧИНИ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Роберто МАНЧИНИ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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На пост главного тренера "Зенита" рассматриваются пять тренеров. Эту информацию "СЭ" подтвердили в пресс-службе петербургского клуба. При этом не уточняется, кто именно входит в этот шорт-лист, однако в последнее время в СМИ появлялись фамилии Маурицио Сарри, Сергея Семака, Дика Адвоката и Синиши Михайловича.

В пятницу издание Corriere della Sera сообщило, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини договорился с клубом о расторжении контракта. В понедельник, 14 мая, совет директоров "Зенита" официально объявит об отставке специалиста, после чего он встретится в Риме с представителями Федерации футбола Италии. По данным источника, Манчини возглавит сборную Италии. (Гоша ЧЕРНОВ)

Кто возглавит "Зенит"? Ответ - в понедельник // 
Дик Адвокат: "Зенит"? Давайте дождемся окончания сезона" 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Tribunal ZE

Ну и чего добился Синиша Михайлович? Семак? А Адвокаат уже отработанный материал. Кто пятый? Единственное из списка Маурицио Сарри подойдёт

00:30

Тарасено

Погодите немного, скоро Черчесов освободится..

00:06

Sandy45

Может Валеру?))

00:00

Andrey_Veselov

#семак2018

23:53 11 мая

Prometheus1983

Петржелу верните! )

23:51 11 мая

Alex.S

Главное, Фурсенко не увольняйте. Нам без дураков скучно! Цветочек вяленький.)

23:41 11 мая

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