У "Зенита" есть пять кандидатов на замену Манчини

На пост главного тренера "Зенита" рассматриваются пять тренеров. Эту информацию "СЭ" подтвердили в пресс-службе петербургского клуба. При этом не уточняется, кто именно входит в этот шорт-лист, однако в последнее время в СМИ появлялись фамилии Маурицио Сарри, Сергея Семака, Дика Адвоката и Синиши Михайловича.
В пятницу издание Corriere della Sera сообщило, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини договорился с клубом о расторжении контракта. В понедельник, 14 мая, совет директоров "Зенита" официально объявит об отставке специалиста, после чего он встретится в Риме с представителями Федерации футбола Италии. По данным источника, Манчини возглавит сборную Италии. (Гоша ЧЕРНОВ)
Кто возглавит "Зенит"? Ответ - в понедельник //
Дик Адвокат: "Зенит"? Давайте дождемся окончания сезона"
- Сергей Семак
- Зенит СПб
- Дик Адвокат
- Роберто Манчини
- Сборная Италии (Футбол)
- Синиша Михайлович
- Маурицио Сарри
Tribunal ZE
Ну и чего добился Синиша Михайлович? Семак? А Адвокаат уже отработанный материал. Кто пятый? Единственное из списка Маурицио Сарри подойдёт
00:30
Тарасено
Погодите немного, скоро Черчесов освободится..
00:06
Sandy45
Может Валеру?))
00:00
Andrey_Veselov
#семак2018
23:53 11 мая
Prometheus1983
Петржелу верните! )
23:51 11 мая
Alex.S
Главное, Фурсенко не увольняйте. Нам без дураков скучно! Цветочек вяленький.)
23:41 11 мая